司改黨主席宣布參選高雄市長 張靜：六大制度問題要改

司改黨今上午在高雄捷運美麗島站旁舉辦聯合政見發表會。（司改黨提供）

司法改革黨今宣布黨主席張靜將參選高雄市長、黨員李政憲投入前鎮小港區議員選戰，張靜點出高雄有六大制度問題須改革，並質疑賴瑞隆、柯志恩沒辭立委就參選，應展現政治責任。

司改黨今上午在高雄捷運美麗島站旁舉辦聯合政見發佈會，宣布由黨主席張靜參選高雄市長，李政憲投入前鎮、小港區市議員選戰。現場除支持者到場，還邀請前立委張俊宏站台。

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張俊宏強調，高雄是1979美麗島事件發生地，該事件對台灣民主發展具有關鍵歷史意義，張靜參選不僅是地方選舉，更代表延續民主精神，呼籲社會重新思考制度與人民之間的關係。

張靜指出，自己曾任檢察官、現為律師，長期在司法體系中觀察到制度運作問題，深刻體會一般民眾在面對制度時的無力感。

他認為高雄雖在建設上有所進展，但城市真正價值應體現在制度公平與機會均等，並進一步點出六大制度問題，包括公共採購透明度不足、治安體系過度依賴基層、詐騙問題嚴重、交通執法標準不一、市政決策缺乏參與；法律資源分配不均。

他強調這些問題本質上都指向同一核心，即制度是否真正站在人民立場。

在政治議題上，張靜質疑柯志恩與賴瑞隆未辭去立委職務即投入選戰，呼籲應展現政治責任，對於高雄過去部分重大政策與遷村案件引發社會對黑箱與貪腐的質疑，他喊話未來若當選，將推動全面調查與制度改革。

李政憲提出三大主軸政見，包括設立「基層公平服務站」、改善前鎮小港長期面臨的空氣污染、及為勞工與中小商家發聲，推動在地經濟發展；他強調自己不追求口號式政治，希望成為一位「找得到、用得到、靠得住」的民代。

司改黨主席張靜（中）將參選高雄市長。（司改黨提供）

司改黨李政憲將參選前鎮小港區議員。（司改黨提供）

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