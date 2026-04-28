黃國昌稱AIT問「軍購一定要1.25兆？」 民進黨：假借名義造謠

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

朝野持續就國防特別預算條例交鋒，民眾黨主席黃國昌昨聲稱，美國在台協會（AIT）詢問他，「民進黨難道不能妥協，一定要1.25兆嗎？」對此，民進黨發言人林楚茵今（28）日表示，這種說法係刻意假借美方名義混淆視聽，在野黨營造「美方也希望打折」的錯誤資訊，實際上只是替自己拖延軍購、阻礙台灣提升自我防衛能力找藉口。

「美方的一貫立場，是支持台灣『全面性』提升自我防衛能力，也支持行政院提出的1.25兆國防預算特別條例。」林楚茵回顧，美國國務院今年2月即明確表示，歡迎台灣提出約400億美元、也就是約新台幣1.25兆元的國防預算；AIT處長谷立言日前也在專訪中表示，台灣通過「全面性」特別預算條例非常重要。

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林楚茵說，這不僅是向國際社會發出重要訊號，更攸關台灣能否取得所要求的「全部防禦能力」。上述「全面性」特別預算與「全部防禦能力」，直接回擊在野黨所謂「美方不一定支持1.25兆」的質疑。

林楚茵也批評，在野黨一邊宣稱支持國防，一邊用各種話術質疑金額、拖延時程，刻意曲解國際對台灣的關心。請在野黨停止拿美方當擋箭牌，回到立法院負責任地進行審查，儘速通過真正符合台灣國防需求的行政院版國防特別條例。

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