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    首頁 > 政治

    鄭麗文稱彰化縣長提名「民調僅供參考」 基層轟雙標：新北採民調彰化不行？

    2026/04/28 16:55 記者張聰秋／彰化報導
    立委謝衣鳯（中）主張解決彰化縣長提名人選紛爭，循協調式民調，用數據決勝負，卻被黨主席鄭麗文一句「民調僅供參考」打臉，最終人選引發政壇關注。（記者張聰秋攝）

    立委謝衣鳯（中）主張解決彰化縣長提名人選紛爭，循協調式民調，用數據決勝負，卻被黨主席鄭麗文一句「民調僅供參考」打臉，最終人選引發政壇關注。（記者張聰秋攝）

    國民黨彰化縣長提名難產，藍營基層視為「最強母雞」的立委謝衣鳯主張採協調式民調，弭平黨內紛爭，不過，黨主席鄭麗文今天上節目受訪，表明「民調參考有限」且「已經跟謝家溝通多次了」言下之意循徵召提名且排除了謝家，對此，謝衣鳯尚未正面回應，而其他3位表態爭取者前立委柯呈枋、前彰化縣副縣長洪榮章、前考紀主委魏平政，對於提名人選再度重申，尊重黨中央，決定權在黨中央，但同時希望儘快公布人選，團結才有勝選的機會。

    新北市長藍白合，已決定採行民調決定提名人選，現在鄭麗文卻說「民調參考有限」言論，引發藍營基層質疑雙標，地方人士說，若一地一制、標準不一，恐讓支持者無所適從，反而加深內部分歧，不利後續整合。

    對於提名方式與人選，柯呈枋說，「每個星期都在等消息、猜消息、放消息，這不是布局，是空轉。」他認為真正該做的是正式民調，但決定權在黨中央，只能尊重。

    洪榮章也說，尊重黨中央，希望儘快公布讓人選塵埃落定。魏平政則指出，繼續努力往前衝，其他交給黨中央，「謀事在人、成事在天」。

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