藍白合李四川出線戰新北 議會小雞這樣看

藍白在新北市長一戰合作，李四川出線選新北市長，喊出協助藍白議會席次極大化。圖為新北市議會。（記者黃子暘攝）

國民黨、民眾黨今（28）日公佈國民黨新北市長參選人李四川和民眾黨新北市長參選人黃國昌民調，確認由李四川代表藍白出陣參選新北市長，李四川喊出將協助藍白議會席次極大化。新北市議會民進黨團總召集人陳永福說，結果不意外，但議會席次是否能夠極大化，關鍵仍在於藍營內部願意實質支持到什麼程度。國民黨團書記長陳儀君指出，國民黨將像李四川一樣「海納百川」，傾聽白營對於市政的需求與理想，找到共同目標團結努力。

陳永福表示，藍白合政治戲碼已紛擾多時，李四川在民調中勝出並不令人意外，但議會席次是否能夠極大化，關鍵仍在於藍營內部願意實質支持到什麼程；他也呼籲，未來的選戰應是一場君子之爭，市府團隊更必須嚴格守好分際，絕對要避免任何行政不中立的情形。

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陳儀君指出，藍小雞從3月11日黨中央徵召李四川後，就已經開始密集輔選，4月已舉辦各區座談會交流政見，近日也與李四川拍攝定裝照，本來就是即戰力，很高興藍白整合成功，接下來馬力全開，不過白營6名市議員參選人也不容小覷，藍營小雞難免緊張，但藍營市議員服務綿密、扎實，選舉即是接受選民檢驗參選人過去4年的服務品質，認真做事就不必擔心。

如何建議李四川最大化吸收白營票源？陳儀君說，藍白雙方視野不同，看到的東西也不太一樣，藍營將採「海納百川」的態度，可以邀請民眾黨及其選民一起舉辦座談會暢聊對於市政的理想、需求、建議，了解年輕人的想法，雙方互相學習、建立共同目標，「議會裡有藍、白、綠，也是大家彼此學習的對象」，不管再怎麼吵，最後還是要團結，一起守護台灣最美麗的民主風景。

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