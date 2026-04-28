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    首頁 > 政治

    新北市長初選落馬 黃國昌宣布競選總部將成「川伯」競選後援會

    2026/04/28 16:40 即時新聞／綜合報導
    民眾黨主席黃國昌（左）、前台北市副市長李四川（右）今午出席記者會，共同說明「藍白合」新北市長民調初選結果。（記者劉信德攝）

    民眾黨主席黃國昌（左）、前台北市副市長李四川（右）今午出席記者會，共同說明「藍白合」新北市長民調初選結果。（記者劉信德攝）

    國民黨、民眾黨本月中啟動「藍白合」地方首長人選民調，今（28）日公布新北市長初選結果，最終由前台北市副市長李四川出線；對此，黃國昌臉書表示坦然接受結果，宣布他的新莊競選總部，未來除了會是民眾黨6位議員參選人的聯合競選總部以外，也將是「川伯」的競選後援會，將全力支持李四川參選市長。

    民眾黨主席黃國昌今在臉書表示接受民調結果，相信川伯一定能成為新北市最強的市長候選人，延續侯友宜市長的市政成績，不僅守住新北，也讓新北更好。

    黃國昌文中感謝川伯和中國國民黨的支持者們，彼此進行了一場高規格的君子之爭，希望能藉此讓台灣社會相信，政治上的競爭不是只有劍拔弩張，而是可以透過政見的闡述、理念的宣揚、價值的比拚，爭取人民的信賴與託付。

    距離年底11月28日的投票日還有214天，黃國昌表示，川伯如果有什麼需要幫忙的地方，請儘管跟他說，一定會竭盡所能的輔選。

    同時黃國昌宣布，新莊的競選總部，未來除了會是台灣民眾黨6位優秀新北市議員參選人的聯合競選總部以外，也將是川伯的競選後援會，全力支持李四川市長。最後呼籲選民支持所有台灣民眾黨推出的參選人們，「給我們一個機會，讓新北更好、讓台灣更好」。

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