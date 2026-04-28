圖輯 》新北市長選戰「藍白合」民調揭曉 李四川、黃國昌作揖相互禮讓

李四川與黃國昌入場時，僅能從擠滿媒體的狹窄通道中緩步前進，兩人過程中數度以手勢互相禮讓。（記者劉信德攝）

國民黨與民眾黨今（28日）下午舉行「藍白聯合治理新北市長民調結果發布記者會」，公布雙方新北市長參選人李四川與黃國昌的民調結果，數據顯示，兩份民調均由李四川勝出。

記者會現場吸引大批媒體到場採訪，會場相當擁擠。李四川與黃國昌入場時，僅能從擠滿媒體的狹窄通道中緩步前進，兩人過程中數度以手勢互相禮讓，記者會尚未開始就吸引現場閃光燈閃個不停、快門聲此起彼落。

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李四川與黃國昌不僅在進場時互動頻繁，在媒體提問環節也展現了禮讓風度。面對記者提問，兩人多次對看，並以手勢示意對方優先回答，成為現場媒體的焦點畫面。

活動尾聲，李四川與黃國昌攜手民眾黨秘書長周榆修、國民黨副主席李乾龍，四人一同牽手高喊「李四川凍蒜、黃國昌加油」，並在媒體要求下，兩人更相互擁抱、彼此打氣，一旁的李乾龍更是笑得合不攏嘴，現場氣氛熱絡。

整場記者會兩人互動頻繁、氣氛融洽。不過，當媒體追問李四川是否延攬黃國昌加入競選團隊或是未來當選後的小內閣時，李僅表示，黃國昌一定是他最好的戰友，假設他當選，人才一定是共治，針對民眾黨的人才，他會努力來延攬。

數據顯示，兩份民調均由李四川勝出。（記者劉信德攝）

數據顯示，兩份民調均由李四川勝出。（記者劉信德攝）

數據顯示，兩份民調均由李四川勝出。（記者劉信德攝）

面對記者提問，兩人多次對看，並以手勢示意對方優先回答。（記者劉信德攝）

記者會尾聲，兩人更相互擁抱、彼此打氣，一旁的李乾龍更是笑得合不攏嘴，現場氣氛熱絡。（記者劉信德攝）

記者會尾聲，兩人更相互擁抱、彼此打氣，一旁的李乾龍更是笑得合不攏嘴，現場氣氛熱絡。（記者劉信德攝）

記者會尾聲，兩人更相互擁抱、彼此打氣，一旁的李乾龍更是笑得合不攏嘴，現場氣氛熱絡。（記者劉信德攝）

四人一同牽手高喊「李四川凍蒜、黃國昌加油」。（記者劉信德攝）

記者會尾聲，兩人更相互擁抱、彼此打氣，一旁的李乾龍更是笑得合不攏嘴，現場氣氛熱絡。（記者劉信德攝）

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