翁曉玲要求給張凌赫來台「吃喝玩樂」自由？李遠批：假議題

國民黨立委翁曉玲。（資料照）

國民黨立委翁曉玲今日在立法院總質詢聲稱，中國電視劇《逐玉》男主角張凌赫要來台灣見粉絲，連番逼問文化部要不要給張凌赫「吃喝玩樂、隨處閒晃」的自由？文化部長李遠反問，台灣電視劇《乩身》收視率比《逐玉》高，妳怎麼不講。「他沒有來，我怎麼給他，這個從頭到尾都是一個假議題」。

國民黨主席鄭麗文日前聲稱，有隨團訪中的年輕人認為兩岸關係太複雜，只要邀請中國藝人張凌赫來台灣就好了；翁曉玲今天在立法院則說，《逐玉》男主角張凌赫要來台灣，不禁讓她想起2年前中國演員胡歌來台、奧運桌球金牌選手馬龍隨中生團來台，民進黨政府就設下重重限制，不是警告沒事不能離開飯店，就是層層緊盯。

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翁曉玲聲稱，胡歌、馬龍來台沒辦法跟朋友聚聚，還得說那回北京後再跟台灣朋友聚聚。政府這種作法給人不好印象，因為想臨時出去買東西都不行，讓台灣像是戒嚴地區沒有言論自由、沒有行動自由，想請教部長，如果張凌赫真的可以來台訪問，你會真心誠意給張凌赫「吃喝玩樂、隨處閒晃」的行動自由嗎？

李遠回應，妳講的這些，我很想回答妳，我實在不曉得《逐玉》的張凌赫來台灣有什麼！台灣的《乩身》收視率比《逐玉》高，為什麼妳不講？翁曉玲回說，「部長！《逐玉》是當紅的啊！所以你根本沒有看，你知道《逐玉》在哪裡播放嗎？」

李遠直言，「我知道《逐玉》在哪播，但我不會想看啊」。翁曉玲大罵說，「那是因為你拒絕，你不想看，拒絕接受大陸的戲劇，用政治眼光去評論藝術的影劇，虧你還當文化部部長！」

李遠則說，張凌赫來台會愛上台灣，是因為呼吸到自由的空氣，政府不會打壓他啊！翁又問，「你是否同意給他，吃喝玩樂、隨處閒晃的自由？」李遠回嗆，「他沒有來，我怎麼給他！妳為什麼那麼希望他來？我覺得好奇怪，這個從頭到尾都是一個假議題」。

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