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    首頁 > 政治

    新北藍白合黃國昌落馬 陳智菡：從沒看過他表情這麼輕鬆！

    2026/04/28 16:45 即時新聞／綜合報導
    藍白合初選民調出來，黃國昌確定落馬，由國民黨的李四川出線參選新北市長。（記者劉信德攝）

    藍白合初選民調出來，黃國昌確定落馬，由國民黨的李四川出線參選新北市長。（記者劉信德攝）

    國民黨和民眾黨今天（28日）下午舉行「藍白聯合治理新北市長民調結果發布記者會」，公布李四川和黃國昌的初選民調，結果毫不意外地由李四川勝出。事後白營立院黨團主任陳智菡在社群發文，透露初選結果出爐後，「我從來沒看過他這麼輕鬆的表情」。

    藍白上個月簽訂政黨合作協議，確定在新北市、嘉義市及宜蘭縣進行「藍白合」，展開人選共推作業。新北市長初選民調已於今天公開結果，黃國昌確定落馬，由李四川出線對決民進黨參選人蘇巧慧。黃國昌強調，即便男主角不是自己也會繼續全力輔選，不為個人權位，期許未來攜手合作，讓新北有更好未來。

    隨後陳智菡在臉書PO出黃國昌在把玩1輛腳踏車模型的照片，「國昌加入台灣民眾黨兩年以來，我從來沒看過他這麼輕鬆的表情，他一直都是那麼的努力，全神貫注的朝自己設定的目標邁進，義無反顧、不計毀譽。從投入新北選戰以來，他已端出了十大政見，每一場記者會，每一個活動，實實在在。這次民調未能勝出，絕對不是因為他努力不夠。雖然他無法代表在野黨征戰新北，但我們也會繼續跟隨他。成功不必在我，但2026的縣市長選戰，勝選一定是在野！」

    不過留言區湧入不少網友嘲諷，「笑死果然跑了」、「超越藍綠的超速仔」、「雖然預料之中，現在反而是國民黨要開始煩惱了，到底要不要讓國昌進入競選團隊呢？川伯瑟瑟發抖」、「早就知道他就是烙跑的咖，不用說得那麼好聽！」、「終於可以順理成章落跑，表情當然輕鬆」、「不是努力不夠，是因為大家看穿了」、「雜草真的很好騙」、「笑死，選什麼都輸，包起來了」。

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