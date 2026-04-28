打造新雙城模式 台北、東京簽訂「數位治理合作備忘錄」

台北市資訊局長趙式隆於締約儀式表示，結盟確立雙邊夥伴關係的長效性「新雙城」合作模式。（台北市資訊局提供）

台北市政府與東京都廳今（28日）由台北市資訊局長趙式隆與東京數位服務局長高野克己代表，簽署數位治理合作備忘錄（MOU）。內容聚焦於透過數位科技解決都市課題，雙方確立於公共行政人工智慧運用、資料驅動治理、公共部門數位人才培育、數位轉型等核心領域展開合作，建構台北與東京長效性「新雙城」模式。

簽約儀式在日本東京「SusHi Tech Tokyo 2026」大會主舞台舉行。趙式隆表示，近期東京都發布的人工智慧作業指引，呼應北市府現行「台北市政府使用人工智慧作業指引」；配合北市府預定於今年下半年更新指引，雙方將持續交流，為負責任的人工智慧治理樹立典範。

請繼續往下閱讀...

趙式隆強調，這次實踐日本「現場主義（げんばしゅぎ）」哲學，將啟動台北與東京雙邊之公務員與工程師實地互訪。透過面對面技術諮商建構跨國人才協作網絡，精確結合台北軟體開發的「敏捷（Agility）」與東京執行的「精準（Precision）」，確保技術落地對接真實需求。致詞末段，他也援引日本動畫《海賊王》中「夥伴」概念定義雙邊關係，宣告台北與東京將跨越行政框架。

趙式隆30日也將出席GovTech全球大會（GovTech Conference Global），屆時將與愛沙尼亞及韓國等國數位領袖同台對話，分享北市導入人工智慧治理的實務經驗。

台北與東京正式簽署數位治理合作備忘錄（MOU），由台北市資訊局長趙式隆與東京數位服務局長高野克己代表完成締約儀式。（台北市資訊局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法