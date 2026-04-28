多台新式軍車突現澎湖西嶼加油站 引發民眾側目

澎湖西嶼大池加油站，出現多輛軍用卡車。（記者劉禹慶攝）

澎湖西南海域及領空，近來頻頻傳出中國軍機、軍艦穿越，我國海空軍都密切監控。今（28）日西嶼大池加油站，突現6輛新式軍車，外表與一般工程車無異，引發外界側目，但軍方以事涉國防機密，不願透露用途及駐防區域，只表示是加強外離島防守戰力。

根據了解，DAF聯結裝載車，在軍用版本中可能會被改裝成：軍規運輸卡車：加強底盤、越野能力；戰術補給車：用於長途運輸補給；特種用途平台：例如搭載雷達、通訊設備或武器系統。用途相當廣泛，因此軍方分配此類裝備，的確可望增強防衛戰力。

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由於西嶼控制澎湖本島海運門戶，戰略位置不在話下，軍方新式裝備進駐，被外界認為是搭配西嶼飛彈基地，可以機動戰略部署，也能有效延伸打擊範圍，因此這批軍卡分配給澎湖海軍運用，但相關用途、駐地、部署等，都屬於高度軍事機密。

另外，除了武器裝備加強外，西嶼牛心灣也進駐海陸加強營，並有美軍顧問進駐指導。同時根據美國智庫資料顯示，中國解放軍去年8月就模擬澎湖西部海岸線，進行模擬作戰訓練，首要目標就是劍指澎湖西嶼，因此國軍針對此一狀況，也加強島內整軍裝備，隨時因應突發狀況。澎湖民眾對於國軍也予以支持，共同捍衛家園安全，今年傳出5月將再辦澎湖全民韌性演習。

軍卡外表與工程車無異，但卻具有多用途軍事功能。（記者劉禹慶攝）

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