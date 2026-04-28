「藍白合」新北市長初選落馬轉戰彰化縣？ 黃國昌：空穴來風

民眾黨主席黃國昌（左）、前台北副市長李四川（右）今午出席記者會，共同說明「藍白合」新北市長民調初選結果。（記者劉信德攝）

國民黨、民眾黨本月中啟動「藍白合」地方首長人選民調，今（28）日公布新北市長初選結果，最終由前台北副市長李四川出線。對此，黃國昌除祝福「川伯」選戰順利，也強調會率更多民眾黨議員前進議會。被問及為何改公布民調數字？黃強調他「主動提的」，落實公開透明；更以「空穴來風」否認轉戰彰縣，僅期望會與李攜手讓新北更好。

國民黨、民眾黨上（3）月簽訂政黨合作協議，本月中啟動藍白工作小組，進行新北市長及宜蘭縣長的「藍白合」人選電話民調作業。並於今日舉行「藍白聯合治理新北市長民調結果發佈記者會」說明初選民調情形。民調結果顯示，李四川在兩間公司電話民調中，分別獲410次、446次，勝過黃國昌的338及348次，確定代表國民黨出線，投入今年底的新北市長選戰。

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被問及先前並未表示會公布民調數字，但此次新北市長初選卻公開結果，黃國昌回應，這次公布民調數字「是他主動提出的」，藉此讓民眾清楚知道雙方彼此競爭的過程，強調數字會說話，也落實台灣民眾黨的公開透明原則。

黃國昌表示，這兩家民調公司從上週五（24日）開始做民調，直到昨（27）晚上才補足所需樣本數，以滿足民調的「顯著性檢定」，感謝他們辛苦；至於此前沒有公布民調時間，黃解釋是「不希望有任何外力的介入」，並強調民眾黨、國民黨在這一場合作中展現了坦率的態度及真心誠意，期望未來繼續攜手為新北更好。

被問及不選新北市長後是否會如傳聞所說轉戰彰化縣長選戰？對此，黃國昌僅以「空穴來風」4字回應，直言這種來源不明、傳東傳西的問題很難回答。

至於不選新北市長對於民眾黨內的「母雞帶小雞」效應是否有影響？黃回應，他除深感榮幸能與川伯同場競技，也在過程中學習他的雍容大度，並「依照公平的遊戲規則」，負起責任接受初選結果，而這也是他個人努力不夠，跟其他因素一點關係都沒有。

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