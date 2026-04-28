蔡英文成大開講 談決策不可忽略「同理心」

前總統蔡英文今日在成大開講。（讀者提供）

前總統蔡英文今（28）日於國立成功大學成功廳以「韌性成長」為題演講，分享領導者在關鍵時刻如何做出決策。她指出，決策首先必須建立在理性判斷之上，包括蒐集數據與各項資訊作為依據，但同時也不可忽略「同理心」，需理解不同立場者的處境與想法，才能做出兼顧多方的選擇。

蔡英文提到，現實中的決策往往難以達到「最完美」，更多時候只是「次佳解（second best）」下的最佳化結果，領導者仍須做出選擇，並承擔隨之而來的不確定性。她強調，當前世界局勢受到地緣政治影響，未來的不確定性只會增加，但越是在這樣的環境下，越需要穩定而有判斷力的決策能力。

請繼續往下閱讀...

她進一步指出，決策不僅是理性的運算，更需要「有溫度」，所謂溫度，即是同理心的展現，當政策或決定影響到特定族群利益時，反對聲音往往隨之而來，但這些反對未必出於對立，而是源於切身影響，因此，若能在理性之外納入同理心視角，最終做出的決策將更貼近整體社會的需求。

蔡英文在與學生互動時，針對志向選擇與如何成為領導者，提出一套務實且耐心的思考方式。她坦言，領導者不可能當下就解決所有問題，但關鍵在於「不要忘記問題」。

她以自身經驗說明，擔任總統期間經常面對複雜且棘手的難題，處理方式不是急著做決定，而是先讓自己沉澱下來，廣泛聽取不同意見，透過討論與分析逐步釐清方向，更重要的是面對困境時「不放棄」，持續尋找解方。

談到人生志向與學習選擇，她認為，大學階段應勇於探索興趣，「想讀什麼就去讀」，尤其像歷史這樣的學科，會從歷史經驗獲得很多的啟發，若能先研讀歷史，再進一步學習法律，將有助於未來踏入社會培養兼具宏觀視野與制度思維的能力，是相當理想的學習路徑。

今日演講吸引約900名師生到場聆聽，包括成大校長沈孟儒及前校長蘇慧貞等人皆出席。沈孟儒表示，現場氣氛熱絡，蔡英文也開放提問，與學生互動逾10題，內容涵蓋決策思維與領導韌性等議題。

活動結束後，場外仍有未能入場的支持者守候，其中石姓民眾把握機會，在蔡英文離場前成功索取親筆簽名，難掩興奮之情。

石姓民眾索取到蔡英文簽名很開心。（記者洪瑞琴攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法