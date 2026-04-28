馬郁雯指拆忠孝橋引道變更工法涉圖利 北市府：替代工法為實務常見

忠孝橋引道在前市長柯文哲任內拆除。（資料照）

民進黨籍台北市議員中正萬華參選人馬郁雯今（28）日指出，民眾陳情由皇昌營造得標的忠孝橋引道拆除工程疑涉弊案，指市府圖利皇昌營造，將較為安全但昂貴的「切割工法」，改成便宜但有危險性的「破碎工法」，費用從3億1000萬銳減到只3000萬，恐成為前台北市長柯文哲下一個涉圖利罪嫌的案子；台北市新建工程處表示，政府採購法允許廠商提出替代施工方式，此為工程實務常見措施，本案採替代施工方式確實優於原契約規劃，成本也較高，市府只能依合約的價格給付，超過的價錢由廠商自行吸收。

新工處表示，依政府採購法第35條規定：「機關得於招標文件中規定，允許廠商在不降低原有功能條件下，得就技術、工法、材料或設備，提出可縮減工期、減省經費或提高效率之替代方案。」「中正忠孝橋引橋拆除及周邊平面道路路型改善工程」係採異質最低標辦理公開招標採購，招標條件允許廠商提出替代的施工方式經監造單位審查，優於原採購工期、效益者，得協調不高於原契約價金計價。本案採替代施工方式確實優於原契約規劃。

請繼續往下閱讀...

新工處說明，忠孝橋引道拆除工程位於至為重大的交通要道，且規劃於春節期間施工，施工廠商投標時所提服務建議書即依契約約定提報橋梁拆除工法調整，並於得標後提送替代的施工方式差異分析，經監造單位審核替代工法優於原契約需求，並由新工處同意核定後，施工廠商據以執行，程序均合規合法。工程實際執行工期由8天縮短為6天完成、將交通影響減至最低、鄰近北門古蹟及交通設施無損壞，確實有優於原契約需求條件。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法