翁曉玲要求解除中國電影來台配額 李遠：打開OTT就可看

行政院長卓榮泰28日赴立法院施政方針及施政報告並備詢，國民黨立委翁曉玲質詢時，要求文化部長李遠（見圖）上台備詢。（記者廖振輝攝）

鄭習會後，中共提出10項涉台措施，影視文化方面，可引進台灣電視劇在中國頻道或網路平台播出。國民黨立委翁曉玲今日在立法院質詢大讚「對台灣影視產業是一個機會」，並要求文化部放寬每年10部中國電影來台配額。文化部長李遠駁斥，台灣人要看中國戲劇，只要打開OTT（網路串流媒體）就可看到，我們從頭到尾都沒阻擋。而且中國從張藝謀、陳凱歌導演後，就沒有什麼電影了。

翁曉玲首先在質詢台上稱，「在卓榮泰沒有依法依憲完成憲政義務前，違法違憲的院長是不配上台備詢」。她接著說，中方公布10項措施要促進兩岸影視交流，鼓勵台灣電視劇、電影、動畫片等，可在中國的衛星頻道或網路平台播送，這對台灣影視產業是很好的消息，畢竟大陸市場很大，這是不錯的方向。

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翁曉玲指出，近年來，有些台灣電影在台票房不太理想，譬如2018年的《比悲傷更悲傷的故事》在台灣的票房2.4億元，在中國票房創下42億新台幣，多出20倍。前年《周處除三害》台灣票房不到5千萬元，在中國卻創下27億元新台幣，高達54倍。

翁曉玲進一步說，《遠見雜誌》過去報導列舉10部在中國票房很好台灣電影，中國官方也統計8部台灣電影去年在大陸上映，票房合計4億元新台幣。由此可見，台灣電影是在大陸是有票房，雖然不是每部票房都很亮眼，想請教文化部是否支持台灣影視作品到中國放映。

李遠回應，目前台灣的電影工作者，拍電影時早就放棄中國市場，因為中國市場變化大，還須經過審查。妳剛剛有提到幾部，其實每年台灣電影可以過審的不到10部，經過這段時間的考驗以後，台灣電影工作者拍電影，並不會考慮中國市場，因為變數太大，不曉得哪個片可以過、哪部片不能過，文化部立場是鼓勵台灣電影工作者努力拍片、走上國際。

李遠表示，你剛提到那幾部都是票房好的，反觀《陽光女子合唱團》在台灣票房很好，但去到中國上映票房很差，換句話說，兩地文化不同。翁曉玲則趕緊打斷李遠稱，「好，謝謝李部長的回應」、「基本上中國電影來台也是被審查」。

李遠反駁說，台灣允許10部中國電影用抽籤方式來台，如果獲得金馬獎最佳影片、最佳導演，也可配額外在台放映，在國際獲獎也可以來，台灣從頭到尾是敞開心胸接受中國電影的，但中國對每一部台灣電影都審查，甚至電視劇都是。

翁曉玲又說，能夠去對台灣影視產業是一個機會，《陽光女子合唱團》在那邊上映被稱為「中國台灣」，就被網路側翼瘋狂攻擊，對導演扣紅帽子，還說國片輔導金要退還，文化部長要不要出面譴責惡意攻擊？

「這是中國的操作把它變成『中國台灣』，我只會譴責中國，不會譴責台灣電影工作者！」李遠強調，文化部怎麼會去譴責自己人，而且中國電視劇去年來台播映時數6173小時，台灣從來就沒斷絕中國文化來台，但他們不讓我們過去。

翁曉玲問及，既然OTT平台可看到很多中國電視劇，政府仍有10部中國電影的配額管制，現在還有必要嗎？為何要管制中國電影？李遠回應，「即便10部片，也遠遠超過中國管制台灣的電影。」

李遠強調，台灣人要看中國戲劇，只要打開OTT就可以看到，我們從頭到尾都沒阻擋。但是10部配額，不管什麼題材，必須抽籤才可進來，而且中國從張藝謀、陳凱歌導演之後，就沒有什麼電影了。

翁曉玲聲稱，這是兩回事，台灣又沒有OTT專法可管，本席是要文化部檢討，不要限制每年只有10部電影，何必擔心中國影劇來台。李遠反批，「妳先要中國不要審查嘛！台灣電影過去要被審查，惠台10項還要照它的意思拍才能過去」、「台灣從來沒有拒絕中國電影，金馬獎也有很多中國導演啊」。

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