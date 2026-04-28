黃國昌2份民調都輸李四川 張育萌酸：戰神再次怯戰

年底的新北市長選舉，藍白今（28日）公布民調結果，國民黨參選人李四川（右）的兩份民調皆高過於民眾黨參選人黃國昌，確定由李四川出線。（記者劉信德攝）

年底的新北市長選舉，藍白今（28日）公布民調結果，國民黨參選人李四川的兩份民調皆高過於民眾黨參選人黃國昌，確定由李四川出線。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌表示，民眾黨使出渾身解數，黃國昌還是兩份民調都輸，根本未戰先敗。

張育萌在臉書發文表示，根據第一家民調公司，如果藍白共推李四川的話，將以34％勝過蘇巧慧28.5％；如果共推黃國昌的話，黃國昌則以28.1％輸給蘇巧慧的31.3％。根據第二家民調公司，如果共推李四川的話，李四川將以36.3％勝過蘇巧慧24.5％；如果共推黃國昌的話，黃國昌將以28.3％勝過蘇巧慧26.7％。

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張育萌指出，兩家民調中黃國昌都輸，黃國昌在問答時間脫口說，做民調的時間是「週四到週一」，就是他在荒蕪人煙的北海岸，狂騎腳踏車這段時間。但是哪兩家民調公司，都沒公佈。

張育萌說，民眾黨直播留言區也爆炸，「完全不支持藍綠，只投白」、「熟悉的老派」。連一起牽手喊「藍白合作！新北勝利！」都被小草罵「民眾黨不需要口號」。讓他大酸，「超好笑，有夠沒風度。『戰神』黃國昌再次怯戰」。

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