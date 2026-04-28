延攬黃國昌進競選團隊？李四川未正面回答：若當選一定人才共治

藍白新北市長民調今公佈，由國民黨新北市長參選人李四川（右）勝出。被問到是否延攬黃國昌加入競選團隊或是未來當選後的小內閣，李表示，黃國昌一定是他最好的戰友，假設他當選，人才一定是共治，針對民眾黨的人才，他會努力來延攬。（記者劉信德攝）

藍白新北市長民調今公佈，由國民黨新北市長參選人李四川勝出。李四川被問到是否延攬黃國昌加入競選團隊或是未來當選後的小內閣，李表示，黃國昌一定是他最好的戰友，假設他當選，人才一定是共治，針對民眾黨的人才，他會努力來延攬。

李四川表示，黃國昌是主席，年底一定是全國輔選，對於民眾黨所提的議員或縣市首長，「國昌主席一定是我最好的戰友」。假設年底他當選，對於民眾黨所有的人才他一定是人才共治，而且會努力來延攬。

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李四川致詞表示，民調勝出就是責任的開始，他誠惶誠恐，必須全力以赴。感謝黃國昌為了大局為重，展現出一個政黨的領袖氣質，他由衷的敬佩，會全力來落實藍白兩黨間的協議合作。

李四川表示，這一段期間黃國昌所提對新北市民有利，而且能讓新北幸福、安居樂業的政策，他都會納入他的政見。李強調，我們的人才一定共治，對於民眾黨的人才，只要是願意對新北來打拼，他一定會努力來爭取、延攬。

李四川說，藍白這一次的合作，不只有市長的合作，在議會上也絕對是要合作，所以對於民眾黨所提的議員參選人，他一定會比照跟國民黨的參選人一樣，讓藍白在議會的席次能夠極大化。從今天起，藍白兩黨一定會為新北市全力以赴，打贏這一個選戰。

藍白新北市長民調今公佈，由國民黨新北市長參選人李四川勝出。（記者劉信德攝）

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