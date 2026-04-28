要同仁拍養眼照！中市稽查大隊傳霸凌及性騷 環保局長挨批狀況外

江肇國指環保局竟有人要求同仁拍清涼照；環保局表示，兩人恩怨，其中一人將三年前清涼照曝光。（江肇國提供）

台中市環保局環境稽查大隊發生霸凌及性騷擾？民進黨議員江肇國今天在市議會指控稽查大隊有人要求同仁拍攝女性養眼照，甚至對話群組還出現「沒有即時回報美女照」「直接攔查，懷疑他有改裝排氣管」等字眼，且有霸凌狀況，而環保局長吳盛忠完全不知情。

環境稽查大隊大隊長羅文龍表示，此案初步調查不是霸凌，是兩名同事之間的私人恩怨。

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市議員江肇國今天指環保局內部有霸凌，該案早在4月8日即有同仁提出申訴，環保局長吳盛忠還「完全不知情」，這不僅是個別案件，更是整個局處指揮鏈的徹底崩潰。

江肇國表示，環保局環境稽查大隊疑似要求外勤人員拍攝女性養眼照，兩人的LINE對話竟有「沒有即時回報美女照」、「直接攔查，懷疑他有改裝排氣管」，甚至傳有霸凌問題，但核心不在於目前的「調查程序」走了多久，而是發生如此重大的職場紀律崩壞案，為何吳盛忠被蒙在鼓裡？

江肇國痛斥，警察局與消防局都能做到即時通報，絕對會採取「立即上報」機制 ，唯獨環保局出現了嚴重的管理斷層。這種管理上的「黑洞」，讓基層同仁肆無忌憚，更證明了吳盛忠對局內管理的徹底失能。

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