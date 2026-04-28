陳玉珍促金門與中國通水電不吃虧 卓榮泰回絕：現行法律不允許

行政院長卓榮泰（左）28日赴立法院施政方針及施政報告並備詢，並與經濟部長龔明鑫（右）同台答詢。（記者廖振輝攝）

國民黨立委陳玉珍今（28）日於立法院質詢，建請政府開放金門與中國通水、電，主張不僅能與自主供電並行，每年更可節省約30億元公帑。行政院長卓榮泰回絕，強調現行法律不允許且離島供電充足，對於陳玉珍稱通電「沒吃虧、佔便宜」的說法，卓揆強硬反擊，這並非吃虧問題，「一次吃虧就不得了」，重申政府有能力完備離島基礎建設。

針對中共發布10項涉台措施，陳玉珍質詢時指出，與金門有關的是通水、通電、通橋、通氣，政府態度為何。卓榮泰表示，水的部分已在施行，其他部分需要跟地方政府商量，在國家安全為優先的考量底下，如何確保當地民眾跟整個國防重要目標。

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陳玉珍表示，現在政府為避免地層下陷不抽地下水源，中國供金門的水每日供水量已從之前的8成，提高到近9成。經濟部長龔明鑫說，如果中國斷掉水源，金門地下水是可以供應補給。

陳玉珍表示，如果中國關掉水龍頭，地下水一天可以抽2萬多噸，但可以抽多久。龔明鑫說，還是不希望這樣，至於陳提到的澎湖馬公第一海淡廠可行性分析，龔則說，目前可規劃3萬噸，相關可行性研究預計年底可出來；卓榮泰則表示，經濟部水利署這個海淡廠的規劃，還需要金門縣政府一起把可行性評估給他完成。

卓榮泰反問陳「妳的意思是中國政府隨時會把水關掉嗎？」陳玉珍連忙否認表示，她沒有這樣說，是不恃敵之不來，恃吾有以待之。政府把中國定位為敵對境外勢力，就要做更多準備。卓榮泰更說，如果一個政權不以人民生計為優先考量，「不值得妳對它這麼有信心。」

談到通電問題，陳玉珍說，電如果可以接中國，台灣也建立自主供應的能力，兩者並行不悖，每一年還可省20億元到30億元。卓榮泰回應，現行法律不允許這個行為。

陳玉珍認為可以修法，卓榮泰表示，修法的前提是地方產業、民生有需求，但到目前為止，離島供電量是足夠的；在全國六大產業生活區當中，金門離島是列為低碳生活，在金門目前用電量及未來需電趨勢下，如何在二次多元綠能發展下，逐年檢討降低燃油，他請經濟部研議。

陳玉珍表示，水可以接、電可以接每年省30億元，「我們沒有吃虧，可以佔一點便宜，沒有什麼關係。」卓榮泰反擊，這不是吃虧的問題，一次吃虧就不得了，政府有能力把離島基礎建設做好。

國民黨立委陳玉珍今（28）日於立法院質詢，建請政府開放金門與中國通水、電，主張不僅能與自主供電並行，每年更可節省約30億元公帑。（記者廖振輝攝）

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