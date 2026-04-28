為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    藍委質疑中配參政與稅制標準 卓榮泰：課稅與法規各有原則

    2026/04/28 15:20 記者羅國嘉／台北報導
    國民黨立委廖先翔今天立法院質詢質疑，政府的法律見解認定中華人民共和國是「外國」，但台灣人民在中國的所得，卻無法依照「所得基本稅額條例」第12條，視為「非中華民國來源所得」課稅。（記者廖振輝攝）

    國民黨立委廖先翔今天立法院質詢質疑，政府的法律見解認定中華人民共和國是「外國」，但台灣人民在中國的所得，卻無法依照「所得基本稅額條例」第12條，視為「非中華民國來源所得」課稅。（記者廖振輝攝）

    針對民眾黨中配李貞秀案，國民黨立委廖先翔今天立法院質詢質疑，政府的法律見解認定中華人民共和國是「外國」，但台灣人民在中國的所得，卻無法依照「所得基本稅額條例」第12條，視為「非中華民國來源所得」課稅。行政院長卓榮泰在答詢時回應，課稅有課稅的原則，稅法本身有其規定。

    廖先翔指出，行政院認定李貞秀未放棄中華人民共和國國籍，違反《國籍法》第20條。他以此邏輯追問，若將中國視為一個國家、一個外國，那台灣人民在中國就業或經商的個人所得，是否應比照《所得基本稅額條例》第12條的「非中華民國來源所得」來課稅？財政部長莊翠雲回應，課稅法規有明確規定，中國目前仍依照《兩岸條例》辦理。

    卓榮泰表示，雙方政治情勢的複雜性是歷史造成的，是我們這樣一步一步在釐清這個事實，例如李貞秀案，不僅涉及國際法，在《兩岸人民關係條例》中也沒有入籍10年的規定，她也沒有拿到。

    卓榮泰指出，《兩岸人民關係條例》本來就另有規範，中配來台取得身分證適用該條例，但參政資格則以國籍法作為判斷基準。中配入籍與參選是兩回事，行政院規定明確，參選前必須放棄原有國籍，這是明文規定，直批廖「有什麼好爭執。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播