藍委質疑中配參政與稅制標準 卓榮泰：課稅與法規各有原則

國民黨立委廖先翔今天立法院質詢質疑，政府的法律見解認定中華人民共和國是「外國」，但台灣人民在中國的所得，卻無法依照「所得基本稅額條例」第12條，視為「非中華民國來源所得」課稅。（記者廖振輝攝）

針對民眾黨中配李貞秀案，國民黨立委廖先翔今天立法院質詢質疑，政府的法律見解認定中華人民共和國是「外國」，但台灣人民在中國的所得，卻無法依照「所得基本稅額條例」第12條，視為「非中華民國來源所得」課稅。行政院長卓榮泰在答詢時回應，課稅有課稅的原則，稅法本身有其規定。

廖先翔指出，行政院認定李貞秀未放棄中華人民共和國國籍，違反《國籍法》第20條。他以此邏輯追問，若將中國視為一個國家、一個外國，那台灣人民在中國就業或經商的個人所得，是否應比照《所得基本稅額條例》第12條的「非中華民國來源所得」來課稅？財政部長莊翠雲回應，課稅法規有明確規定，中國目前仍依照《兩岸條例》辦理。

請繼續往下閱讀...

卓榮泰表示，雙方政治情勢的複雜性是歷史造成的，是我們這樣一步一步在釐清這個事實，例如李貞秀案，不僅涉及國際法，在《兩岸人民關係條例》中也沒有入籍10年的規定，她也沒有拿到。

卓榮泰指出，《兩岸人民關係條例》本來就另有規範，中配來台取得身分證適用該條例，但參政資格則以國籍法作為判斷基準。中配入籍與參選是兩回事，行政院規定明確，參選前必須放棄原有國籍，這是明文規定，直批廖「有什麼好爭執。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法