國防特別條例若未在「川習會」前通過 學者：恐對台灣不利

立法院長韓國瑜已三度召集朝野黨團協商「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」等案，但仍未達成最終共識版本。（資料照）

立法院長韓國瑜昨日第3次針對「國防特別條例草案」召開協商，僅協商1小時就宣布散會，預計於5月6日進行第4度協商。若未能在5月14日美中領導人舉行「川習會」前完成協商，國防院研究員沈明室指出，若國防特別條例遲遲未能三讀通過，可能會讓美國對台軍售成為川習會中的重要議題，對台不利。

沈明室憂：可能讓美國對台軍售成為川習會中的重要議題

沈明室指出，許多媒體傳出中國要求台灣在野黨，勿讓軍購條例在川習會之前通過，目前看來愈來愈有可能朝此方向發展。台灣應提前思考若事情朝此方向發展，美國可能的反應，以及該如何因應，勿讓美國覺得台灣在推動國防預算方面力道不夠或不夠努力，把國防預算討論相關的責任講清楚。

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沈明室表示，由於美國對台六項保證中提及，不會與中國談判對台軍售，國防預算內容基本上不會成為川習會談判內容。

沈明室也指出，如果國防特別條例能在川習會前通過，美國也在會前宣布對台140億美元軍售，當然會對中國產生很大的影響；但若國防特別條例遲遲未通過，可能會讓美國對台軍售議題在川習會中被討論，中國有機會要求美國不要出售武器予台灣，讓對台軍售變成重要議題，中方可能會以兩岸互動密切、台灣預算沒通過為由，要求美國不需出售武器給台灣，對台不利。

美國在台協會（AIT）處長谷立言近期跑遍各大台灣媒體，針對國防特別條例及預算議題受訪，谷昨日更於平面媒體受訪時表態，台灣通過「全面性」特別預算條例非常重要。沈明室認為，應是指涉在野黨提出的3800億、8000億等「折扣式」預算，他認為，若採分散式、要有發價書才同意的預算，就屬於例行性預算，與具有重要指標意義、可以對美有良好保證、展現台灣防衛決心的特別條例不同。

東吳大學政治系副教授陳方隅指出，美國總統川普曾說過「台灣就是台灣」（Taiwan is Taiwan），既然台灣不想自我防衛，川普也沒有耐心去處理這件事，台灣議題不會被拿來與中國談論，美國欲與中國達成協議是優先的，不可能針對台灣議題多管閒事；他也指出，現在谷立言到處受訪、找人遊說，已經仁至義盡，對美國人而言，剩下就是台灣政府自己要加油的事，許多美國學者都說，美國早已失去耐心，美國不可能比台灣人更想要自我防衛，這是台灣自己的事。

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