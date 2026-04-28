傅崐萁挑燈夜戰竟破功 民進黨批：藍白1個月5度拖延軍購

民進黨發言人林楚茵。（資料照）

立法院朝野黨團昨再度協商軍購條例，國民黨團總召傅崐萁會前揚言「挑燈夜戰」，最後卻破局並延期至5月6日。民進黨發言人林楚茵今（28日）痛批，事實已非常清楚，藍白兩黨顯然無心加強國防，所謂「預算監督」僅是幌子，實質上是1場有計畫的技術性杯葛，企圖藉由不斷拖延來動搖國際對台灣防衛決心的信心。

林楚茵進一步揭露，藍白兩黨在過去1個月內的「拖延實錄」。她盤點，從4月9日藍委配合「習鄭會」集體缺席委員會協商開始，杯葛行徑便接連不斷，15日首度召開院長協商，藍委竟以「不知道國防規畫」為由消極應對；21日國防部應要求提出「機密專報」，現場除了陳永康委員外，其餘藍委竟再次集體缺席；23日第2次協商，藍白立委更將焦點轉移至條文細節，執意要求不得出現「中共軍事威脅」與「國防產業」字眼；直至昨日第3次協商，藍白依然毫無共識、也沒誠意尋求共識，導致國防特別預算再次陷入停滯。

請繼續往下閱讀...

林楚茵質疑，國民黨黨團總召傅崐萁對外宣稱將為軍購「挑燈夜戰」，營造力挺國家的假象，但實際上協商卻往往不到1小時便草草收場。她痛批，當鄭麗文與習近平唱和「民族情懷」之際，傅崐萁卻在國會操控程序阻礙國防，這顯然是將台灣的自我防衛力量當成籌碼，當作向對岸示好的「投名狀」。

最後，林楚茵強調，國家安全不應成為政黨競爭的犧牲品。她呼籲國會必須儘速完成協商，切莫讓軍購條例繼續卡關，導致台灣整體防衛力量出現破口，讓國家安全暴露於風險之中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法