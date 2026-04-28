為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    傅崐萁挑燈夜戰竟破功 民進黨批：藍白1個月5度拖延軍購

    2026/04/28 14:36 記者陳政宇／台北報導
    民進黨發言人林楚茵。（資料照）

    民進黨發言人林楚茵。（資料照）

    立法院朝野黨團昨再度協商軍購條例，國民黨團總召傅崐萁會前揚言「挑燈夜戰」，最後卻破局並延期至5月6日。民進黨發言人林楚茵今（28日）痛批，事實已非常清楚，藍白兩黨顯然無心加強國防，所謂「預算監督」僅是幌子，實質上是1場有計畫的技術性杯葛，企圖藉由不斷拖延來動搖國際對台灣防衛決心的信心。

    林楚茵進一步揭露，藍白兩黨在過去1個月內的「拖延實錄」。她盤點，從4月9日藍委配合「習鄭會」集體缺席委員會協商開始，杯葛行徑便接連不斷，15日首度召開院長協商，藍委竟以「不知道國防規畫」為由消極應對；21日國防部應要求提出「機密專報」，現場除了陳永康委員外，其餘藍委竟再次集體缺席；23日第2次協商，藍白立委更將焦點轉移至條文細節，執意要求不得出現「中共軍事威脅」與「國防產業」字眼；直至昨日第3次協商，藍白依然毫無共識、也沒誠意尋求共識，導致國防特別預算再次陷入停滯。

    林楚茵質疑，國民黨黨團總召傅崐萁對外宣稱將為軍購「挑燈夜戰」，營造力挺國家的假象，但實際上協商卻往往不到1小時便草草收場。她痛批，當鄭麗文與習近平唱和「民族情懷」之際，傅崐萁卻在國會操控程序阻礙國防，這顯然是將台灣的自我防衛力量當成籌碼，當作向對岸示好的「投名狀」。

    最後，林楚茵強調，國家安全不應成為政黨競爭的犧牲品。她呼籲國會必須儘速完成協商，切莫讓軍購條例繼續卡關，導致台灣整體防衛力量出現破口，讓國家安全暴露於風險之中。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播