藍營推普發現金入法 卓榮泰：歲計賸餘若全發恐建設停滯須舉債

行政院長卓榮泰（左）28日赴立法院施政方針及施政報告並備詢，並與財政部長莊翠雲（右）同台答詢。（記者廖振輝攝）

立法院國民黨團再推預算法草案，主張全年實徵淨額達到當年度預算編列數115％時，如有賸餘應辦理普發現金。民進黨立委吳秉叡今（28）日於立法院質詢時重申，稅收並無「超徵」問題，預算數僅是保守估計，在野黨不應政治操作。行政院長卓榮泰回應，國家若將賸餘全數發放，將導致軌道建設、國防及社福等重大發展因缺乏財源而停滯，甚至需舉債支應，對國家得不償失；財政部長莊翠雲則允諾，將更精進稅收估測。

吳秉叡指出，台灣在民主時代，要徵稅要國會同意，這是法律保留原則，他舉例，現在的消費稅是5％，政院也不能說因為錢夠了，所以不收5％，只收4％，或是說哪個地方免掉，除非經過法律保留原則。現在有個很錯誤的觀念，大家都已經因循這個錯誤觀念，他提醒卓榮泰「稅沒有什麼超徵的問題，因為它全部都是法律規定，法律規定你該徵你就得徵。」

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吳秉叡表示，徵收到的實質稅額若超過去年編列今年預算時的收入估計，預算本來就是「估計數」，就像個人預估今年要賺200萬元，但實際賺到240萬元，不能因此主張多出的部分要退還；租稅法定主義與租稅保留原則的核心在於，「法律沒有規定的稅，多收1塊錢都不可以」，這是基本觀念。

他批評，在野黨試圖將錯誤觀念入法，無視「還稅於民」應是退還給繳稅的人，而非不分對象普發現金。立法院不能為增加預算而提案，並質疑，在野黨提出普發現金1萬元卻不經委員會討論，直接逕付二讀，「這些人不講道理，其實我覺得他們也不是不懂，是在做政治操作」，這不僅為了選舉操作，更刻意營造民進黨與行政院反對發錢的負面形象。

卓榮泰回應，如果實徵數超過預算數，會造成歲計賸餘。歲計賸餘的使用是有限制、規定的，必須先還債等。他舉例，目前已規劃但未核定的軌道建設超過6000億元，若將剩餘資金全數發放，國家基礎建設將無法來支應，每年要編足夠的預算在裡面，而不是這樣把它散出去。」去年普發現金已使今年舉債近3000億元，若再以補發方式支出，公共建設恐須再以舉債支應，對國家財政得不償失，雖人民可能獲得現金，但整體基礎建設與國家發展將受影響。

財政部長莊翠雲也說，未來在稅收的估測上應該要更精進，然後做更接近事實的估測，相信會比較好。

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