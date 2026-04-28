翁曉玲控總統想搞戒嚴 陳培瑜反轟：唯一施行的是國民黨

民進黨立委陳培瑜。（資料照）

藍白去年提出對賴清德總統彈劾案，立法院昨舉行「對總統提出彈劾案」全院委員會聽證會，國民黨立委翁曉玲指控，賴總統想搞的是比軍事戒嚴還恐怖的「憲政戒嚴」，想當台版尹錫悅。對此，民進黨立委陳培瑜怒斥，翁曉玲謊話連篇，全台唯一施行過戒嚴統治的政黨就是中國國民黨，時間長達38年。

陳培瑜昨在臉書發文批評，今年度總預算還沒審、一堆福國利民法案還在排隊，藍白卻把8個委員會的議程佔滿，全部拿來舉辦總統彈劾案的聽證會，民進黨團選擇不出席，也不會隨之起舞。

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她續指，在聽證會上，國民黨翁曉玲更是謊話連篇，聲稱賴清德是憲政殺手，想搞憲政戒嚴；但翁曉玲自己才是憲政殺手，翁所推動的國會濫權法案、憲法訴訟法修正案，都被判定違憲，且全台唯一施行過戒嚴統治的政黨就是中國國民黨，時間長達38年。

針對翁曉玲稱卓榮泰不副署法律、掏空憲政制度，陳培瑜反批，目前5部不副署法律，全都不是福國利民的法案，而是藍白的自肥法案，包括「立法院組織法」把助理薪資改為立委個人的補助費用，每位立委可拿一千多萬；「衛星廣播電視法」讓中天電視台回歸的中天條款；「不當黨產條例」救國團條款以及國民黨立委羅智強欲圖利選區內眷村，用國家公帑幫新眷村改建的「眷改條例」。

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