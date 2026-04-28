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    首頁 > 政治

    補助領完就搬？李宗霖籲：從居住與托育改革人口政策

    2026/04/28 12:30 記者王姝琇／台南報導
    南市議員李宗霖呼籲，從居住與托育改革人口政策。（記者王姝琇攝）

    南市議員李宗霖呼籲，從居住與托育改革人口政策。（記者王姝琇攝）

    南市議會今日進行民政教育部門業務報告，議員李宗霖關注人口流失與少子化問題，他指出，單靠生育補助已無法留住年輕家庭，應從居住、托育與整體生活條件全面檢討，主張「婚育宅」納入人口政策核心工具。

    民政局戶政科科長林月琴回應，關於領取生育津貼家庭的戶籍留存率南市尚無統計。副市長兼民政局代理局長姜淋煌表示，關於少子化，有與都發局商討跨局處共同研議，亦持續檢討；除生育獎勵金外，托嬰中心設置，甚至全日托、日托、夜托等考量，也都是現代人不敢生育的原因，民政局將努力了解並解決。

    台南生育補助第1、2胎每胎補助2萬元，第3、4胎3萬元，第5胎以上5萬元。李宗霖指出，台北市經驗顯示，領取生育補助後2年內搬離比例高達8成，凸顯「領完就走」的政策困境，質疑台南市近3年領取生育津貼家庭的戶籍留存率為何？

    李宗霖認為，隨著高雄、嘉義等縣市補助差距縮小，若仍依賴1次性發放，難形成長期誘因，人口政策恐流於短線操作；而中央興辦社宅至少保留20％優先提供新婚2年內，或育有未成年子女的婚育家庭，顯示住宅政策已成為人口政策關鍵。

    李宗霖要求民政局與都發局積極研議，將「婚育宅」列為台南人口政策重點，提高保障比例，讓願意在台南成家育兒的年輕家庭能優先入住，同時強調應強化跨局處合作，借鏡新竹經驗，鼓勵企業設置托育設施與推動彈性工時。

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