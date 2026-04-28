宜蘭皮蛇疫苗補助爭取時序曝光 綠營2023年率先提出

民進黨宜蘭縣議會黨團總召陳文昌（中）、縣議員林佩螢（左）、呂惠卿駁斥藍營補助皮蛇疫苗割稻尾說。（記者王峻祺攝）

宜蘭縣上週宣布「弱勢長者優先免費施打」帶狀疱疹疫苗，綠營肯定縣府「好政見一起做」，跟進採納縣長參選人林國漳今年1月提出的「補助政策」，但藍營今批不要為選舉割稻尾，民進黨宜蘭縣議會黨團還原爭取補助時序，拿出質詢影片回擊「2023年早率先提出！」

林國漳今年1月發表「帶狀疱疹補助」政見，包含弱勢全額補助與一般長者補助3千元；宜蘭縣政府於本月22日宣布全額補助65歲以上、原住民55歲以上弱勢長者施打疫苗，預計將有1.1萬人受惠，政策預計最快7月上路。

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國民黨宜蘭縣議會黨團書記長林義剛說，皮蛇補助政策是議會長期關心，共同推動的結果，卻被某位縣長參選人包裝成個人政績，扭曲事實而抹煞大家的努力，為選票割稻尾、吃縣府豆腐，實在不應該。

民進黨宜蘭縣議會黨團出面駁斥，縣議員林佩螢還原爭取時序，強調皮蛇疫苗補助最早是由議員呂惠卿於2023年提出，隨後現任立委陳俊宇在競選期間，也將此列入政見，並於進入立法院後持續向衛福部爭取。

呂惠卿說，自己早先於2023年5月定期會中，就曾明確質詢並建議衛生局應擴大補助「帶狀疱疹疫苗」，目的是為讓更多有需要的縣民獲得健康保障，藍營應將焦點放回監督縣政執行實務上，才是對選民負責的表現。

黨團總召陳文昌說，國民黨「冷飯熱炒」且在「爭功」，實在是「胡搞」且「無聊」，沒必要在公共衛生議題上，進行無謂的政治操作，暴露他們在藍白民調之際，急於抹黑來刷存在感。

國民黨宜蘭縣議會黨團抨擊綠營不要為選舉割稻尾。（記者王峻祺攝）

宜蘭縣議員呂惠卿早先於2023年5月定期會中，曾明確質詢並建議衛生局應擴大補助「帶狀疱疹疫苗」。（縣議員呂惠卿提供）

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