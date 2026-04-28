網控吳釗燮「愛將都是霸凌仔」 外交部籲停止散布傳言、傷害外館形象

外交部今日表示，對特定帳號以誇大、片面方式散布傳言，並試圖政治化相關內容，傷害外交部及駐外單位形象，他們深表遺憾，並呼籲有心人士停止相關操作。（資料照）

繼日前我國駐美代表俞大㵢遭控涉霸凌後，社群媒體上有匿名帳號指控「JW（國安會秘書長吳釗燮）的愛將們都是霸凌仔」。對此，外交部表示，對特定帳號以誇大、片面方式散布傳言，並試圖政治化相關內容，傷害外交部及駐外單位形象，他們深表遺憾，並呼籲有心人士停止相關操作。

網友「mofalee」在社群媒體Threads連發多篇貼文，指控美處管理層因有人偷衛生紙回家，出動調查局調查，且有高層為了辦理小孩簽證，要求美處職員赴AIT協助；並控訴駐波士頓台北經濟文化辦事處處長廖朝宏曾在辦公室破口大罵五字經，只因為冷氣不夠冷就揚言打人。

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對此，外交部表示，對於網路部分特定帳號以誇大、片面方式散布傳言，並試圖政治化相關內容，已對外交部及駐外單位形象造成傷害，外交部對此深表遺憾，並呼籲有心人士停止相關操作。

針對涉及不實內容部分，外交部將持續蒐集相關事證，並依情節適時採取必要行動，以正視聽並維護機關與同仁權益。

外交部說明，外交部人事處已設置申訴及檢舉專線電話、傳真及專用電子信箱等多元管道，同仁可透過相關機制反映意見，一旦接獲申訴，將依規定妥善處理。保障同仁工作權益與職場安全始終是外交部的重要責任，除持續精進內部管理與溝通機制外，也鼓勵同仁循正式管道提出反映，以利釐清事實及保障各方權益。

關於網傳同仁取用公用清潔用品一事，外交部說明，駐處於接獲反映後即完成瞭解及處理，經查是個別同仁因身體負傷、行動不便，未經許可取用超過一次使用量之清潔用品，相關行為已予以嚴正告誡，當事人除表達歉意外並已歸還相關物品。

至於網路傳言提及涉及館務管理、工作互動及個案行政協處等事項，外交部均已注意到並將進一步了解與釐清，若有具體事證，將依相關規定審慎處理。

另外，針對日前網路貼文指稱駐美國代表俞大㵢疑涉管理爭議一事，外交部表示，已主動就相關內容向駐美國代表處及相關同仁進行瞭解與必要釐清，並主動關懷曾經手相關業務之同仁。依目前瞭解情形，相關事實與網路傳言內容尚有差距，且外交部迄今未接獲同仁透過正式申訴或其他管道反映相關情事。

外交部說明，俞大㵢也已對外表示，如其工作要求標準或管理方式造成同仁感受壓力或不適，願持續加強溝通並檢討精進，外交部一向重視同仁工作權益及職場環境，對於相關意見均會審慎看待，並依規定妥為處理。

網友「mofalee」在社群媒體Threads控訴，駐波士頓台北經濟文化辦事處處長廖朝宏曾在辦公室破口大罵五字經，只因為冷氣不夠冷就揚言打人。（圖擷取自Threads）

網友「mofalee」在社群媒體Threads連發多篇貼文，指控美處管理層因有人偷衛生紙回家，出動調查局調查，且有高層為了辦理小孩簽證，要求美處職員赴AIT協助。（圖擷取自Threads）

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