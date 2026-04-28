鄭麗文應得諾貝爾和平獎？ 台聯：中國人在美國不會被接受

國民黨主席鄭麗文。（ 資料照）

國民黨主席鄭麗文昨（27）日自信表示，「鄭習會」此行超乎大家預期的成功，還有1個美國教授認為「我應該得諾貝爾和平獎」。她更說，美國內部對她期待很深，「很期待我到美國訪問、親自看到我本人」。台聯黨主席周倪安今日受訪痛批，鄭麗文口口聲聲說的中國人，在美國是不會被接受的，因為美國不會接受國民黨主席代表台灣人來發聲。

賴清德總統出訪友邦史瓦帝尼因中國阻擋而告吹，鄭麗文聲稱，賴不接受九二共識，未清楚表達反對台獨的立場，兩岸之間自然沒有政治基礎。此次出訪受阻，也正證明賴清德路線「完全走不出去，只會讓中華民國被逼到牆角」。

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對此，台澎黨黨主席鄭自才受訪表示，中國國民黨和中華人民共和國都是中國政權的產物，我們是台灣人，在戰後台灣遭到盟軍佔領，國共要去談和平協議，其實是中國的事，跟台灣沒有任何的關係。

鄭自才指出，台灣人要非常清楚，《舊金山和約》已經決定台灣的主權地位是未定的，不屬於中華民國和中華人民共和國，台灣、澎湖的人民擁有自決權，可以決定台灣主權的歸屬。但現在不幸的是，台灣仍是被佔領狀態，處於「中華民國流亡政權」治理狀態之下，所以鄭麗文要去中國或美國做什麼，都跟台灣人沒有關係。

周倪安批評，鄭麗文一直要把台灣嵌入變中國人，這是多數台灣人無法接受的。延續前總統李登輝留給我們的精神，我們應該要銘記台灣的歷史，不能按照中國的教科書那一套走，不要陷入中國教育的歷史觀裡面。

周倪安質疑，大家要知道台灣的地位不是中華民國教我們的那樣，更不是民進黨政府官員所說的「中華民國括號台灣」，至於鄭麗文口口聲聲說的中國人，在美國是不會被接受的，因為美國政府不會接受國民黨主席代表台灣人來發聲。

她強調，美國認為台灣是台灣，並不是中國，稱呼總統是台灣總統，即便正式名稱尚未更改。美國也認為台灣不是中國一部分，而且根本沒有九二共識，那是國民黨政客發明出來的，而且李登輝早已確認92年根本沒有共識，但九二共識這個詞卻糾纏台灣數十年，我們應該盡快擺脫。

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