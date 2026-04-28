童子瑋：四大面向強化里鄰長城市治理 鄰長工作津貼每月加薪500元

童子瑋進步基隆辦公室政策部主任吳挺鋒（圖中）今天召開記者會，公布「強化里、鄰長城市治理計畫」。（記者俞肇福攝）

童子瑋進步基隆辦公室政策部主任吳挺鋒今天（28日）召開記者會，公布「強化里、鄰長城市治理計畫」。吳挺鋒說，「強化里、鄰長城市治理計畫」分為4大面向，從韌性防災、獨老關懷、環境管家到鄰里生活調查員，建立一套從市長到里鄰長的協同機制，讓市民的問題可以從第一線順暢反映給市政府，也讓市長的施政可通達最前線。

吳挺鋒說，首先是韌性防災的「安全」面向，是配合防災士定位，讓里、鄰長未來不再僅被動回報災情，轉為主動執行減災、防災工作，築起基隆防線，具體任務包含巡視轄內災害潛勢熱點，引導保全戶進行預防性疏散撤離，協助收容所開設及物資發放、災情回報。

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在獨老關懷的「溫暖」面向，因為基隆獨老比例名列全國前茅，1人家戶高達4成，全國最高。因為里、鄰長最懂在地脈絡，期望他們發揮「里（鄰）長伯（嬸）」看顧精神，未來會協助民政、社政系統統計盤點轄內獨居長輩，完善全市普查、落實精準照顧，確保長輩的生活安全與健康。

吳挺鋒表示，環境管家的「宜居」任務，基隆社區環境的細微變化常隱藏公共安全隱憂，未來將會賦予里、鄰長環境維護與通報責任，轉為主動巡視柏油路面破損、路燈故障、水溝淤積、危險邊坡、長期占用或廢棄車輛等熱點，協助掌握地方死角，縮短環保單位環境維護與修復反應時間。

最後，吳挺鋒強調，童子瑋致力擔任基隆的「生活市長」，因此市府4年施政藍圖將會由里、鄰長擔任調查員，協力啟動「里鄰生活需求大調查」，針對市民痛點追蹤列管。

為配合相關工作任務的調整，童子瑋也要求，鄰長工作津貼必須從每月1500元調升至2000元，而里長執行業務的費用將視里內人口數（與福利人口）等指標，依比例分級合理調整，才能符合人本精神，建立市政服務一條龍。

新豐里里長丁麗娜表示，新豐街在2024年就發生過山陀兒颱風的邊坡崩塌事件，里長納入防災體系有其必要，接受防災士訓練也是與時俱進的作法，而且新豐里大型住宅多，里民數也多，所以按照人口數依比例調整里長事務費，樂見其成。仁愛區育仁里里長藍正信則說，仁愛區是基隆高齡化比例最高的行政區，如果能夠進行獨老普查，對於里民是一大福音，他也會跟鄰長全力以赴。

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