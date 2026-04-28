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    首頁 > 政治

    蘇巧慧稱未授意網友側翼攻擊 李四川競辦追擊：沒授意也受益

    2026/04/28 12:06 記者翁聿煌／新北報導
    國民黨新北市長參選人李四川。（資料照）

    國民黨新北市長參選人李四川。（資料照）

    國民黨新北市長參選人李四川競選辦公室28日指出，長期挺前行政院長蘇貞昌、民進黨市長參選人蘇巧慧的綠營側翼「蕭瑩燈」以AI製圖（深偽技術）影射攻擊李四川，蘇巧慧陣營則回應，「沒有授意任何網友、粉專做選舉攻擊」，對此李四川競辦表示，蘇巧慧即便沒有授意，也是直接受益於這樣的攻擊，蘇的態度根本是此地無銀三百兩，更認證該側翼的做法就是「選舉攻擊」，請蘇巧慧不要再閃躲，直球回應「妳認同這樣的攻擊嗎？」

    李四川競辦指出，該側翼粉專多次轉發蘇貞昌及蘇巧慧相關訊息，該篇抹黑文章還被蘇陣營議員按讚力挺，而蘇巧慧的父親蘇貞昌在擔任行政院長期間，行政院小編更被抓包在上班時間做梗圖攻擊政敵，相關圖片也成為網軍側翼的素材，被質疑是網軍側翼的中央廚房，蘇系與網軍側翼的關聯性，也引發廣泛討論。

    李四川競選辦公室表示，李四川參選以來，便面對蘇系民代、網軍側翼的大肆抹黑，團隊先前也已蒐證，有大批假帳號反串留言、騷擾李四川社群，加上這次極為惡劣的深偽技術製圖抹黑，如此緊密的一條龍操作，結合蘇家過去的爭議言行，市民自有公評。

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