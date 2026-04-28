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    首頁 > 政治

    5/1前提勞工七星級守護行動 賴瑞隆：七項政策七份承諾

    2026/04/28 11:57 記者王榮祥／高雄報導
    勞工團體力挺賴瑞隆。（記者王榮祥攝）

    勞工團體力挺賴瑞隆。（記者王榮祥攝）

    民進黨高雄市長參選人賴瑞隆、五一勞動節前發表「勞工七星級守護行動」，提出拚轉型、顧根基、推職訓、重職安、強工會、聽心聲、挺青年等七大政策，他強調，七大政策也代表七份承諾。

    賴瑞隆表示自己是勞工之子、菜販小孩，勞工就在自己的成長及生命中，他承諾城市轉型首重勞工權益，願承擔高雄140萬勞工的期待，打造安居樂業的城市。

    面對產業轉型關鍵，高科技蓬勃發展同時，傳產面臨淨零與供應鏈重組挑戰，如何讓投資轉化為就業並帶動薪資，是高雄未來重要課題。

    他說明「七星級守護行動」是以創造機會、提升薪資、守護安全、尊嚴職場、留住人才為核心目標。

    「拚轉型」是將推動高科技就業倍增，整合產業鏈創造更多優質且穩定的就業機會；「顧根基」是深化傳產高值化，讓傳產持續成為高雄的重要支柱；職安是城市不能退讓的底線，允諾執行高風險職場零死角計畫及AI預警機制，並重視心理健康支持。

    會落實勞動法治向下扎根、勞工大學2.0，建構AI能力普及、支持二度就業與中高齡重返職場、升級勞工自治委員會為「勞工政策戰略平台」，並強化工會能量，打造職場保護傘。

    青年發展將以讓人才留在高雄為目標，宣示建立完整的支持系統，包含友善育兒職場、創業全週期輔助、作非典型工作者的後盾、職涯協助與技職循環等具體政策。

    賴瑞隆強調，七項政策代表七份承諾，皆是要守護高雄勞工未來，他會團結各界力量，承擔「關鍵第四棒」，延續陳其邁市長成績，全力「拚產業、顧勞工」，打造安居樂業、世代共好的高雄。

    賴瑞隆今邀高雄勞工團體相聚，發表勞工七星級守護行動 。（記者王榮祥攝）

    賴瑞隆今邀高雄勞工團體相聚，發表勞工七星級守護行動 。（記者王榮祥攝）

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