質疑台北燈節空降「泡泡瑪特」 洪婉臻轟濫用二備金

台北市長蔣萬安元月29日公布宣布2026台北燈節第二個主角，與「泡泡瑪特（POP MART）」合推6組IP，其中主燈是8公尺高「Baby Molly」。（資料照，記者孫唯容攝）

今年2月下旬登場的「2026台北燈節」主打「雙展區、雙IP」，事前除了元月中旬公布的變形金剛主題，元月底又發表中資「泡泡瑪特」也有份；民進黨台北市議員洪婉臻質疑，「泡泡瑪特」擠下原本主燈設計，還追加預算成史上最貴燈節，怒批觀傳局拒絕索資欺瞞議會、濫用第二預備金補坑；觀傳局事後強調是因新增花博展區才追加預算，IP授權金依約要保密，不過強調整體花費比高雄燈會少。

「2026台北燈節」2月25日至3月15日在西門町、花博園區舉辦，主打「雙展區、雙IP」，市府先於1月16日公布變形金剛 TRANSFORMERS，1月29日再發布中資「泡泡瑪特（POP MART）」；洪婉臻質疑「泡泡瑪特」擠下原本廠商主燈設計，還追加預算致總預算突破1億元，成史上最貴燈節，向主辦機關觀光傳播局索資燈節金額細項、IP授權費等都被拒，怒批觀傳局欺瞞議會、濫用二備金補坑，「蔣萬安到底在怕什麼」？

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台北市觀傳局長余祥事後說明，2026台北燈節首創雙展區、雙IP，因新增花博展區而追加預算，整體預算約8000多萬元，低於高雄燈會單一展區、單一IP約9000多萬元。對於議員質疑未提供IP授權金，余祥反問：「難道議員希望北市府違反保密協定嗎？」且不只泡泡瑪特授權金無法提供，變形金剛也一樣無法提供。

洪婉臻27日在市議會教育部門質詢2026台北燈節主燈臨時遭更換，泡泡瑪特擠下原本廠商主燈設計。廠商建議書內並無泡泡瑪特，只有變形金剛與馬年應景的「奔光小馬lumi」主燈，質疑是誰授意換掉小馬主燈，加錢加入泡泡瑪特，讓燈節總預算突破一億？更不滿從2月開始索資到4月，都被拒絕提供相關資料。

洪婉臻與余祥唇槍舌劍，互不相讓，洪婉臻質疑主燈「一開始就是泡泡瑪特？局長不能說謊」。余祥稱「沒有說謊」，並否認有其他燈節主燈設計；洪婉臻秀出得標廠商「奔光小馬lumi」機械式、旋轉主燈設計圖後，余祥改稱，廠商投標時提供的服務建議書，「機關不可能照單全收」。

洪婉臻質疑，機關不認同主燈設計，標案評審委員還給高分讓廠商得標？並引述研考會主委殷瑋受訪說「北市府因此透過管道與泡泡瑪特溝通，也花了一些時間去爭取」，質疑市府高層用何種角色與泡泡瑪特「溝通」？跟誰溝通？難道是與泡泡瑪特「中國高管（高階主管）」溝通？觀傳局以授權費涉商業秘密拒絕提供預算明細，但高雄市、新竹市合作IP授權費用，都可供議會索資，北市府過去是遮蔽資料後提供，現在全部拒絕提供，「蔣萬安是在怕什麼？」

洪婉臻表示，一個燈節有4個標案公告，啟動前還動用1800萬二備金，破億經費市府居然想偷渡，不願給議會相關明細、規避監督，且觀傳局宣稱觀光人次破千萬，但西門捷運站2024、2026年進出站資料平、假日增幅未大幅增加，但2024年市府預估574萬人次，2026年卻破千萬人次，相當不合常理。

台北市議員洪婉臻質疑2026台北燈節經費使用及主燈變更，與觀傳局長余祥一來一往唇槍舌劍。（圖取自議會直播畫面）

台北市議員洪婉臻指出，2026台北燈節預算不斷追加，成史上最貴。（台北市議員洪婉臻提供）

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