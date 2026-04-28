最新民調曝！黃暐瀚：國人期待兩岸交流 但不支持鄭習會

黃暐瀚分析民調結果稱，鄭麗文與國民黨的支持度都未過半，顯然鄭習會並未幫國民黨加分。（資料照）

黃暐瀚今天在臉書發布貼文稱，最新的《美麗島電子報》4月國政民調出爐，並附上多張柱狀圖。他指出，國人期待兩岸交流，但不支持鄭習會；統獨、兩岸議題在今年的選舉，可能將更有影響力。

黃暐瀚說，首先是總統賴清德的信任度高於不信任度，滿意度低於不滿意度；其次，53%民眾認為兩岸交流對於降低雙方敵意有利。

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其三，51%民眾認為鄭習會對「避免戰爭」、「維護台灣利益」沒幫助；其四，國民黨主席鄭麗文的不信任度與國民黨的反感度，皆突破50%。

其五，68%民眾不接受中共版本的「和平統一、一國兩制」；其六，比起前2次縣市長選舉，統獨議題與兩岸關係重要性，均大幅提升；最後，採樣政黨比例為民進黨35%、國民黨21%、民眾黨7%。

黃暐瀚分析結論稱，台灣多數民眾（53%）期待兩岸多交流，並認為如此可以降低雙方的敵意，但對鄭習會的效益、鄭麗文與國民黨的支持度（否定值皆破50%）都未過半，顯然鄭習會並未幫國民黨「大加分」。

黃暐瀚續指，過去縣市長選舉一向被認同與兩岸關係無關，總統大選才比兩岸。但這份民調顯示，統獨、兩岸議題在今年的選舉，可能將更有影響力，值得各選將關注。

上述民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2026年4月22至24日，調查範圍全國22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。其中樣本規模成功完訪1074人（住宅電話698人、行動電話376人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。

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