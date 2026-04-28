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    首頁 > 政治

    Threads友狂追問行程表 蔡英文曬「搭車南下影片」嗨爆萬人

    2026/04/28 12:37 即時新聞／綜合報導
    蔡英文今（28）日上午在Threads發布一支短影片，透露自己準備搭車南下去台南，消息一出，瞬間引爆全網關注。（圖擷取自@tsai_ingwen Threads，本報合成）

    蔡英文今（28）日上午在Threads發布一支短影片，透露自己準備搭車南下去台南，消息一出，瞬間引爆全網關注。（圖擷取自@tsai_ingwen Threads，本報合成）

    Threads帳號日前突破百萬人追蹤的前總統蔡英文，除了持續「海巡」各種趣味貼文，也有不少支持者、網友透過帳號動態推測其未來行程。收到大批虎視眈眈的Threads友們追問，蔡英文今（28）日上午主動發布一支短影片，透露自己準備搭車南下去台南，消息發布不到1小時，立即吸引超過17萬人關注。

    根據蔡英文最新發布的影片顯示，只見單手拎著一個黑色背包的她，在維安隨扈人員的陪同下，準備去搭南下的高鐵，期間還不忘笑著和現場民眾揮手打招呼。蔡英文在貼文透露，之所以會發布這支影片，是因為有一堆人在關心她的行蹤，於是她決定主動告訴大家︰「今天去台南啦！」

    影片一出，瞬間湧入大批網友興奮熱議，「小英出發台南了！大家趕快追追追」、「每天打開脆：先檢查蔡英文今天去哪裡玩」、「今日動森任務是捕捉在台南出沒的野生蔡英文」。還有一票網友的注意力，在她的背包上，「這個包包背法我先偷走了」、「誰說包包可以背這麼帥的？」、「蔡女士很喜歡單背包包ㄛ！好帥」。

    另有不少網友指出，蔡英文其實昨（27）日晚間11點多，還在熬夜滑脆、回覆其他網友貼文，甚至透露她近期剛拿到新手機、預告自己準備再去高雄爬山，想不到隔天一大早，還能一臉神清氣爽去搭車，由衷敬佩她的體力，「看起來比40歲但還要工作的我還年輕」、「小英總統越來越有活力，逆生長嗎！？」。

    據了解，蔡英文先前就曾透露，自己收到成功大學的學生會邀約，預計今日前往成大進行校園演講。根據成大學生會介紹，畢業在即，許多學生即將面對人生一連串重大選擇，但在壓力下做決定往往令人不安。因此這次「Who成何論壇」特別邀請蔡英文，以「韌性」為主題，與師生分享面對挑戰的心法。

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