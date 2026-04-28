立院昨聽證總統彈劾案 周榆修：如「照妖鏡」看透賴清德惡行惡狀

民眾黨秘書長周榆修。（資料照）

行政院長卓榮泰去年底宣布不副署財劃法，國民黨、民眾黨團旋即提案彈劾總統賴清德，而立法院昨亦舉行「對總統提出彈劾案」全院委員會聽證會，全程僅有藍白立委、受邀人士出席，民進黨團無人參與。對此，民眾黨秘書長周榆修表示，賴未盡溝通職責反而破壞國家團結，還把立法通過的決議「從頭剁起來」，惡行惡狀理當被彈劾。

行政院長卓榮泰宣布不副署財政收支劃分法後，國民黨團、民眾黨團去年底對賴總統啟動彈劾案程序，立法院去年12月26日表決通過彈劾案相關事務及時程後，昨（27日）召開聽證會，邀集立委、社會相關人士出席表達意見並進行詢問，然除藍白立委及受邀人士外，綠營方無人出席。根據排程，該案下月中旬將召開第2次審查會，邀被彈劾人到場說明，下月下旬投票。

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對此，民眾黨秘書長周榆修今（28日）接受廣播節目《千秋萬事》專訪表示，這個過程當然非常重要，這就像「照妖鏡」一樣，把賴清德政府的惡行惡狀再一次的讓大家知道。他直言，台灣民主化這麼多年從來沒有看過一位總統，不去溝通立法通過的決議，而是直接「從頭把你剁起來」。

周榆修批評，賴清德不只該被彈劾，連最基本的溝通都沒有，總統除了握有權利，還有一個很重要的責任，要團結這個國家。周再嗆賴「不是民進黨的總統，不是新潮流的總統」，更提醒民進黨不要批評什麼事都扯賴清德，「那你要檢討誰？你會去檢討前總統蔡英文嗎？」

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