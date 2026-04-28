「舊金山和約」生效74週年 台派：台灣主權未交給中華民國

台派社團今日在立法院共同召開「只有舊金山和約，沒有中華民國（台灣）」記者會。（記者陳鈺馥攝）

日本依「舊金山和約」在國際法上正式放棄台澎領土主權屆滿74週年，台派政黨及本土社團今日在立法院共同召開記者會，強調只有《舊金山和約》，沒有「中華民國（台灣）」，台灣的主權並沒有交給中華民國和中華人民共和國，台灣人民有權自決建國。

台澎黨黨主席鄭自才表示，我們嚴正3點訴求，一、「台灣治理當局」應立即在歷史及公民教材課綱中，明確列入《舊金山和約》，並依據國際法規範正確說明《舊金山和約》產生的「使台澎領土主權歸屬未定」法律效力，並將過往為了將此國際法上法律狀態貶低為「可能論點」的「台灣地位未定論」用語更正為「台灣地位未定」。

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二、「台灣治理當局」應立即停止在教材中，以「開羅宣言」、「波茨坦宣言」、「降伏文書」這3份在國際法上沒有移轉領土主權效力的文書為依據，宣稱「中華民國政權因為『台灣光復』取得台澎領土主權」。

鄭自才指出，1949年中華人民共和國建政前，中華民國政權是舉世公認唯一合法的的中國代表政府。若「台灣治理當局」堅持中華民國政權在1945年依據「台灣光復」取得台澎領土主權，就是堅持中國已經在1945年取得台澎領土主權，這將給予中華人民共和國政權基於目前國際社會普遍承認的中國代表政府身分，主張「台澎是中國一省」的藉口，使該政權可以理不直氣壯地主張「武統台澎，實現中國統一」，恣意指控友台國家是「干涉中國內政」。

三、「台灣治理當局」應立即在與台澎領土主權有關的所有官方文宣中，刪除所有錯誤宣稱「『台灣光復』讓中華民國取得台澎領土主權」的內容，並明確指出中華民國政權在1945年是依盟軍總部「一般命令第一號」的安排，代表盟軍到台澎受降、代管台澎，等待台澎戰後最終處置，並未取得台澎主權。

鄭自才強調，應停止將台澎住民在1996年中華民國政權第9任總統選舉中投票的行為，錯誤詮釋為「行使自決權」，以免讓台澎住民產生「台灣已經成為主權獨立國家」的錯覺，而未能行使自決權完成建國。

台灣教授協會副會長陳月妙說，《舊金山和約》對台灣非常重要，但今年已經2026年，因為中華民國的關係，台灣人無法進入聯合國。台灣人民要認知到「台灣地位未定」，台灣主權沒有交給中華民國和中華人民共和國，台灣人有權自決建國。

陳月妙批評，悲哀的是，1945年的軍事佔領讓台灣落入國民黨的中華民國手中，「600萬台灣人養100萬中國難民，已經80年了」，80年來台灣人活在「開羅宣言」、「台灣光復」的謊言之中，因為開羅宣言只是一個「謊言」，台灣光復則是洗腦台灣人用的。

台灣基進黨主席王興煥表示，4月28日是《舊金山和約》生效日，日本放棄台灣主權，並沒轉移給哪一個國家，台灣主權屬於台灣住民。台灣尚未自決建國，還沒告別中華民國，「舊金山和約」已釋放台灣主權，現在為了建國目標，每年此時都要反覆提醒台灣人要做自己的主人。

台聯黨主席周倪安提及，74年前《舊金山和約》生效，台灣地位至今未定，合約已幫台灣開了一道門，可惜台灣人民未完全了解。中華人民共和國和中華民國是用「開羅宣言」這一張新聞稿，就想改變台灣的命運，台聯主張住民自決、正名制憲，要堅持台灣建國那一天。

台灣客社社長陳彩仁說，「開羅宣言」、「波茨坦宣言」都是意向書，《舊金山和約》才能決定台灣地位，台灣人為了追求幸福生活，有權選擇獨立。國際上現在都講台灣，幾乎沒有在講中華民國，74年來沒有完成的，希望能夠盡快完成。

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