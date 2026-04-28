黃國昌稱為民眾黨「建立中心思想」 他酸：所以阿北沒有？

張育萌在臉書貼出黃國昌昨晚直播片段，黃國昌念出黨員簡訊，黨員建議民眾黨發展「中心思想」，黃則說「這就是我現在做的事」，對此張育萌質疑：「所以阿北領導的民眾黨沒有中心思想？」（資料照）

民眾黨主席黃國昌投入2026年新北市長選戰，前主席柯文哲也頻頻為其站台，而新北市長選戰「藍白合」民調將在今天（28日）下午出爐。台灣青年世代共好協會理事長張育萌今在臉書貼出黃國昌昨晚直播片段，黃國昌念出黨員簡訊，有黨員建議民眾黨發展「中心思想」，黃國昌說「這就是我現在做的事」。張育萌質疑：「所以阿北領導的民眾黨沒有中心思想？」

張育萌今在臉書貼出影片，並表示黃國昌昨天直播突然心血來潮，把黨員傳給他的簡訊直接唸出來，黨員建議民眾黨不要再收編地方勢力，要發展中心思想，慢慢從自家幕僚青年軍培養出人才。而黃國昌在直播影片中還說：「這個黨員怎麼有我手機電話我還真的不知道，但好像之前我的手機號碼已經在網路上被公布好多次了，今天那個黨員的名字我就不念了，他傳的這個訊息我覺得非常有道哩，這就是我現在在幹的事情。」

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張育萌表示，阿北兩年前才說「把私人的簡訊念出來，這是名嘴跟側翼在做的事」，而針對黃國昌的說法，張則是質疑：「這等於是承認，從創黨以來，阿北領導的民眾黨『沒有中心思想』，就是在『收編地方勢力』。」張育萌直言：「啊不就由黃國昌這位職業關燈手，親口證實民眾黨本來是『資源回收黨』？」

許多網友也紛紛留言：「當初把黃國昌撿回來就已經走上不歸路了。」、「民眾黨怎麼每天都可以有戲看啦！」、「他自己就是被收編來的......」、「Bravo，加油。人才海選，碧潭撈。」

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