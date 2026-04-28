游盈隆指國籍法處理中配參政「牽強」 綠黨團：有點撈過界了

民進黨團幹事長莊瑞雄（中）、黨團書記長范雲（右）、立委吳沛憶（左）。（記者劉信德攝）

中選會昨舉行主委交接典禮，新任主委游盈隆致詞時直言兩岸關係有其特殊性，現階段用國籍法處理中配參政權問題，實屬牽強，且具高度爭議性。民進黨立院黨團今回應，游相關言論「有一點撈過界了」呼籲游盈隆身為主委，在政治議題上的發言更需要守住分寸，「國籍法」主管機關為內政部，法條解釋應尊重部會。

黨團幹事長莊瑞雄直言，獨立機關首長相關發言當然應予尊重，但這席話有一點撈過界了。儘管自己不太喜歡游盈隆，但也是為他投下贊成票，期待他能扮演好中選會主委中立角色。游盈隆身為學者，好發議論、引領風騷無可厚非，但中選會為制度內的獨立機關，期待他能「有為、有守」，想多做評論的時候，也應稍微拿捏。

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黨團書記長范雲也說，民進黨團皆投下贊成票支持游盈隆出任主委，但中選會主委並非政論名嘴，主要的工作是主持掌管全國選務，尤其在政治議題上的發言更需守住分寸，才能獲得大家的信任。「國籍法」主管機關為內政部、「兩岸人民關係條例」主管機關為陸委會，法條解釋應尊重陸委會跟內政部。

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