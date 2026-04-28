不敢倒閣怕解散國會？ 黃帝穎揭藍白算計：提彈劾是在打假球

黃帝穎。（資料照）

國民黨、民眾黨去年提出對總統彈劾案，立法院昨（27日）舉行「對總統提出彈劾案」全院委員會聽證會，民進黨團未邀請專家學者，也沒有立委到場。對此，律師黃帝穎直言，藍、白浪費納稅人血汗錢彈劾總統是「憲法上打假球」，總預算國防條例正事不做，怒轟「擺明薪水小偷」。

黃帝穎今於臉書發文指出，國民黨、民眾黨不滿閣揆「不副署」提出對總統彈劾案，立法院昨舉行「對總統提出彈劾案」全院委員會聽證會，藍白浪費納稅人血汗錢在立法院玩一整天，「正事不做：總預算不審、國防條例拖延，擺明薪水小偷」。

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憲法增修條文明定彈劾總統要立委要3分之2席次，藍白過半只能倒閣，況且藍白彈劾總統理由是閣揆「不副署」，依據憲法對行政院長提出「不信任案」，閣揆就會去職，「但藍白不敢倒閣、不敢面對倒閣後解散國會的最新民意，藍白明顯心虛害怕最新民意」。

藍白提出明顯無法達到憲法3分之2門檻的總統彈劾案，擺明在憲法上「打假球」，昨舉辦「藍白政治惡鬥取暖聽證會」，更凸顯藍白總預算、國防條例正事不做，只會浪費全民納稅血汗錢。

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