為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    不敢倒閣怕解散國會？ 黃帝穎揭藍白算計：提彈劾是在打假球

    2026/04/28 12:18 即時新聞／綜合報導
    黃帝穎。（資料照）

    黃帝穎。（資料照）

    國民黨、民眾黨去年提出對總統彈劾案，立法院昨（27日）舉行「對總統提出彈劾案」全院委員會聽證會，民進黨團未邀請專家學者，也沒有立委到場。對此，律師黃帝穎直言，藍、白浪費納稅人血汗錢彈劾總統是「憲法上打假球」，總預算國防條例正事不做，怒轟「擺明薪水小偷」。

    黃帝穎今於臉書發文指出，國民黨、民眾黨不滿閣揆「不副署」提出對總統彈劾案，立法院昨舉行「對總統提出彈劾案」全院委員會聽證會，藍白浪費納稅人血汗錢在立法院玩一整天，「正事不做：總預算不審、國防條例拖延，擺明薪水小偷」。

    憲法增修條文明定彈劾總統要立委要3分之2席次，藍白過半只能倒閣，況且藍白彈劾總統理由是閣揆「不副署」，依據憲法對行政院長提出「不信任案」，閣揆就會去職，「但藍白不敢倒閣、不敢面對倒閣後解散國會的最新民意，藍白明顯心虛害怕最新民意」。

    藍白提出明顯無法達到憲法3分之2門檻的總統彈劾案，擺明在憲法上「打假球」，昨舉辦「藍白政治惡鬥取暖聽證會」，更凸顯藍白總預算、國防條例正事不做，只會浪費全民納稅血汗錢。

    相關新聞請見︰

    砲轟彈劾總統聽證會淪「泛藍取暖」大會 民進黨團：不陪公子政治表演

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播