軍購條例協商3度破局 周榆修：民進黨動完太陽能腦筋換軍購

民眾黨秘書長周榆修（左）。（圖由《千秋萬事》提供）

行政院國防特別條例草案月前付委，卻因朝野立委缺乏共識逕送黨團協商，下週三將展開第4次協商，尋求預算、採購項目共識。對此，民眾黨秘書長周榆修今（28）日受訪表示，他們不是不支持軍購，即便拉法葉艦弊案的教訓在前頭，民進黨政府仍沒將1.25兆預算說清楚，更嗆綠營「上個8年吃太陽能、下個8年吃軍火」。

立法院長韓國瑜昨（27）第3次針對「國防特別條例草案」召開協商，此次會前傳出國會受美方敦促，有望「挑燈夜戰」達成共識，豈料朝野對預算上限仍無交集，僅開1小時許就散會，排定下週三（5/6）4度協商；協商期間，國防部長顧立雄表情無奈，面對藍白黨團續稱軍購條例「空白授權」，民進黨團總召蔡其昌反諷這麼多場機密專報，「是在開心酸的嗎？」

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對於軍購條例協商3度破局，民眾黨秘書長周榆修今（28）接受廣播節目《千秋萬事》專訪表示，民眾黨沒有不支持軍購，而是要扛著壓力、站住把關立場，他直言，民進黨政府「沒有把錢當錢看」，軍購內容是什麼、買什麼仍未明確交代，問題非常嚴重。

聽聞曾涉我海軍拉法葉弊案的汪傳浦家族後代，將可取回瑞士逾200億元解凍資產，周榆修有感而發表示，軍購利益相當龐大，呼籲賴政府莫再扣紅帽子，軍購條例的問題是在買什麼、符合防衛需求與否，以及1.25兆跟8000億間的落差為何。

周榆修反問，當食品大廠開始做無人機，疫情時期文具店大量進快篩，這些和無相關的產業突然出現，就是有利可圖，然而，軍購是要買打仗的裝備，為何要放在特別預算規避監督？這質疑民進黨是否「上個8年吃完太陽能，現在把腦筋動到軍火上面？」

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