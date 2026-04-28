馬郁雯續爆柯文哲下一案 拆忠孝橋引道變更工法價差近3億

馬郁雯公布被廉政署約談的關鍵證人陳情信。（馬郁雯提供）

媒體人李正皓昨指出，前台北市長柯文哲的下一個案子很可能是「由皇昌營造得標的忠孝橋引道拆除工程弊案」，因為已經有該案重要關係人於上週遭廉政署約談。民進黨籍台北市議員中正萬華參選人馬郁雯今（28）日曝光該名關係人的陳情信，指市府圖利皇昌營造，將較為安全但昂貴的「切割工法」，改成便宜但有危險性的「破碎工法」，費用從3億1000萬銳減到只3000萬。

馬郁雯指出，檢、廉正在重啟調查由皇昌營造承包的忠孝橋引道拆除作業是否有圖利相關業者上億的事實，她公布收到的證人關鍵陳情信，信中指北市府圖利方式是原承包商皇昌營造，將較為安全但昂貴的「切割工法」，改成便宜但有危險性的「破碎工法」，工程造價從3億1000萬銳減到只需3000萬。

請繼續往下閱讀...

馬郁雯說，忠孝橋引道一側臨古蹟北門、底下高鐵、捷運、鐵路縱橫，所以在拆除工法上有非常嚴格的限制。台北市政府當年的結案報告內容清楚載明：中華路多叉槽化路口為台鐵及捷運板南線、松山新店線地下隧道通過，拆除工法須避免就地打鑿（破碎工法）致混凝土塊墜落地面，產生震動，影響鐵路及捷運營運安全…各跨拆橋前須整跨全面支撐及配合原節塊，採單元分割吊移拆除。

考量北門為自1884年完成臺北舊城牆中，唯一保持原有完整面貌的臺北城門，為避免影響北門古蹟完整保存，爰於近接古蹟之橋樑拆除需採行下列措施：機械切割工法，減少施工振動影響。

馬郁雯表示，若陳情內容為真，承包商將安全但昂貴的「切割工法」改成便宜但有危險性的「破碎工法」，這當然是圖利，當年藍營議員李慶元也曾爆料；此事是否為真？當然靜待檢、廉調查。但若為真，這是將近兩億的圖利案，若皇昌營造在政治獻金捐獻上與柯文哲有關，柯文哲恐怕又要背一條10年以上無期徒刑以下的貪污重罪。

馬郁雯公布被廉政署約談的關鍵證人陳情信。（馬郁雯提供）

馬郁雯說，台北市政府當年的結案報告內容清楚載明，採單元分割吊移拆除。（馬郁雯提供）

當年藍營議員李慶元曾爆料忠孝橋引道變更拆除工法。（馬郁雯提供）

馬郁雯說，台北市政府當年的結案報告內容清楚載明，採單元分割吊移拆除。（馬郁雯提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法