為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    軍購條例等完訪中又等川習會？ 府轟：下個藉口是什麼

    2026/04/28 11:08 記者陳昀／台北報導
    總統府發言人郭雅慧。（資料照）

    總統府發言人郭雅慧。（資料照）

    立法院長韓國瑜昨就「國防特別條例草案」第三度召開朝野黨團協商，卻僅討論一小時就宣布5月6日再協商；總統府發言人郭雅慧今天受訪表示，確實是不宜再拖了，先前是等中國國民黨去完中國、現在又說要等川習會，下一個藉口、下一個理由又是什麼呢？

    外傳國民黨內多數立委支持預算上限匡列到8000億元，但黨中央仍堅持3800億元+N版本，被問及藍營如果對8000億軍購案仍沒有共識，協商進度恐延至「川習會」後，府方能接受嗎？

    郭雅慧回應，確實是不宜再拖了，之前是說等中國國民黨去完中國回來才要過關，不過去也去、回來也回來了，現在又說是要等川習會後再討論，下一個藉口、下一個理由又會是什麼呢？

    郭雅慧指出，現實的情況是昨天在協商的過程當中，國防特別條例再度被延宕了，同時間中國在台灣西南海域持續騷擾，一方面是中國的騷擾還在持續，我們一定要強化自我防衛能力，二方面是在國際上非常關注台灣的態度、我們是不是在乎自我防衛能力，第三是有近七成台灣民意也支持強化國防，我們非常希望國會不分黨派，大家共同為了國防強化能夠盡一份心力，讓國防特別條例儘速過關。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播