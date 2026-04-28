軍購條例等完訪中又等川習會？ 府轟：下個藉口是什麼

總統府發言人郭雅慧。（資料照）

立法院長韓國瑜昨就「國防特別條例草案」第三度召開朝野黨團協商，卻僅討論一小時就宣布5月6日再協商；總統府發言人郭雅慧今天受訪表示，確實是不宜再拖了，先前是等中國國民黨去完中國、現在又說要等川習會，下一個藉口、下一個理由又是什麼呢？

外傳國民黨內多數立委支持預算上限匡列到8000億元，但黨中央仍堅持3800億元+N版本，被問及藍營如果對8000億軍購案仍沒有共識，協商進度恐延至「川習會」後，府方能接受嗎？

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郭雅慧回應，確實是不宜再拖了，之前是說等中國國民黨去完中國回來才要過關，不過去也去、回來也回來了，現在又說是要等川習會後再討論，下一個藉口、下一個理由又會是什麼呢？

郭雅慧指出，現實的情況是昨天在協商的過程當中，國防特別條例再度被延宕了，同時間中國在台灣西南海域持續騷擾，一方面是中國的騷擾還在持續，我們一定要強化自我防衛能力，二方面是在國際上非常關注台灣的態度、我們是不是在乎自我防衛能力，第三是有近七成台灣民意也支持強化國防，我們非常希望國會不分黨派，大家共同為了國防強化能夠盡一份心力，讓國防特別條例儘速過關。

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