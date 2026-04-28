指側翼AI換臉抹黑 李四川競辦：蘇巧慧授意還是默許？

國民黨新北市長參選人李四川競選辦公室質疑「綠營側翼」用「AI生成抹黑李四川」。圖為蕭瑩燈臉書製作的合成畫面。（摘自蕭瑩燈臉書）

國民黨新北市長參選人李四川競選辦公室今（28）日表示，「綠營側翼」蕭瑩燈以「AI換臉（深偽技術）」製作不實圖片，影射抹黑李四川、長期力挺前行政院長蘇貞昌及民進黨市長參選人蘇巧慧，多次轉發蘇貞昌及蘇巧慧相關訊息，這次抹黑文章還被綠營議員按讚力挺；質疑蘇巧慧對此惡劣選舉行為，「妳究竟是授意還是默許」？李四川競辦強調已蒐證，不排除採取法律行動。

李競辦表示，該側翼粉專以明顯可辨認為李四川照片，透過數位技術變造製圖（即俗稱「深偽技術」），並以不實字眼影射該人為李四川；貼文下方並有大批留言直指此人便是李四川，且該篇貼文被持續轉發，「已明顯公開散布於眾、足以嚴重毀損李四川名譽」，競辦已持續蒐證並與律師討論相關法律責任，不排除進一步採取法律行動。

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李競辦表示，該篇影射抹黑文章，出自長期力挺蘇貞昌及其女蘇巧慧的側翼粉專，該粉專多次轉發蘇貞昌及蘇巧慧相關訊息，而該篇文章還被蘇陣營議員張錦豪按讚力挺，先前深偽技術造成眾多女性受害、被散播不雅影片時，蘇巧慧還曾稱「在政治領域中，用深偽技術製造內容來打擊政敵、影響選舉，已有多例，而且顯然發生作用。」

李競辦表示，看到蘇巧慧當年對於深偽技術的說法，加上挺蘇側翼如今以深偽技術攻擊李四川，不禁令人懷疑，蘇巧慧在大玩兩面手法？「神也是你，鬼也是你？」請蘇巧慧不要閃躲、正面回應，「是否認同此深偽技術攻擊政敵的行為？對於此種惡劣行為，你究竟是授意還是默許？」

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