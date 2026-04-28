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    首頁 > 政治

    沈伯洋引《葬送的芙莉蓮》金句談北市選戰 網力挺：有實力人才

    2026/04/28 11:51 即時新聞／綜合報導
    粉專「Mr.柯學先生」今發布圖卡。（圖擷取自「Mr.柯學先生」臉書粉專）

    粉專「Mr.柯學先生」今發布圖卡。（圖擷取自「Mr.柯學先生」臉書粉專）

    民進黨立委沈伯洋出戰台北市長的呼聲逐漸拉高，他近日以新造型出席松山慈惠堂的母娘文化季儀式，清爽外型掀起許多網友討論。沈曾引用日本知名動漫《葬送的芙莉蓮》主角芙莉蓮的經典語錄，來表達綠營對首都市長選戰的高度責任感，臉書粉專「Mr.柯學先生」更發文力挺「puma加油！」

    粉專「Mr.柯學先生」今日發文並附上1張圖卡，圖卡顯示沈伯洋引用日本知名動漫《葬送的芙莉蓮》主角芙莉蓮的經典語錄「沈伯洋說：『對手比較強就不戰鬥了嗎？』我不會因為敵人很強就不去戰鬥，對民進黨來說，應該要很負責任的告訴選民，民進黨在台北市的期待是什麼，只要決定了最強人選，最後不管是誰都會全力以赴」，「Mr.柯學先生」直呼「沒錯！puma加油！」

    消息曝光後，許多網友紛紛留言，有人說「支持你，加油，台北市民眼睛要亮，沈伯洋有氣魄，有實力，台灣人愛台灣，支持沈伯洋，真正台灣人」、「講公子就只是顧臉桶在吹捧喜歡而已，根本是個無能無執行力無遠見的小咖小」、「委員ㄧ流人才，很適合管理第一城市」。

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    沈伯洋盛傳可能代表民進黨挑戰台北市長寶座。（資料照）

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