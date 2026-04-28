發物調券讓長者大排長龍曬太陽 綠諷：這就是盧秀燕「台中經驗？」

周永鴻（右2）質疑物調券發放亂象年年上演未改善。（周永鴻提供）

台中市今年第一波物調券於26日起到28日發放，但發放以來又出現排領亂象，不少老人在太陽底下大排長龍等領券，民怨四起，民進黨台中市議會黨團總召周永鴻指出，物調券發放亂象年年重複發生，盧市府年年喊改善，卻年年沒改善，放任民怨，台中市長盧秀燕忙著跑全國輔選號稱擴散「台中經驗」，「分享讓民眾曬太陽的經驗嗎」、「盧市長要不要先把市民照顧好」。

台中市經發局指出，已針對使用行動輔具的長者或身心障礙者，在發放現場亦主動協助並提供優先領取服務，減少等候時間，部分民眾重複領取，已採取蓋手印方式進行識別與管控，避免重複領取情形發生，並將持續檢討更完善的防範機制。

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周永鴻指出，每次發放物調券就會出現民眾在烈日下排隊等候領取，民眾險中暑、分配標準混亂、上班族無法請假領取等問題，議會不分黨派議員年年質詢要求改善，結果是年年沒改善，今年竟有下午1點半發放，又出現大批民眾日正當中頂著太陽撐傘排隊亂象，改善承諾又跳票。

周永鴻另指出，建國公有零售市場發1萬份、一中商圈與天津路服飾商圈6000份、逢甲觀光夜市9000份，結果有10萬人口的潭子區，只有寶熊漁樂碼頭一處發放300份；神岡區也只有神岡公有零售市場一處發放1200份，是全市29處公有零售市場中最少的；發放資源不均，原縣區明顯被當成次等公民。

周永鴻說，盧秀燕全國輔選號分享「台中經驗」，連舉辦多年的物調券活動都搞不好，是分享市府擺爛的經驗嗎？

台中市今年發放物調券，民眾大陽下大排長龍。（市府提供）

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