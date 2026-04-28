鄭習會後鄭麗文聲量大漲 顏擇雅：親美派恐進一步被邊緣化

國民黨主席鄭麗文與中國國家主席習近平於今年4月10日會面。（資料照，美聯社）

國民黨主席鄭麗文日前訪中會見習近平後，中共中央台辦隨即在在「鄭習會」後宣布10項涉台措施，作家顏擇雅指出，鄭麗文回台後聲量大漲，而不管10項政策有沒有實現，會受影響的是國民黨本土派而非綠營，一旦鄭麗文能爭取到本土派，韓國瑜一定也是靠向她，若再加上王金平的支持的話，國民黨親美派將更進一步被邊緣化，這樣中華民國還有未來嗎？

顏擇雅在臉書發文指出，鄭麗文回台後聲量大漲，她猜測國民黨的親美派，或稱中華民國派，是憂慮的，但他們都靜悄悄。顏擇雅說，「我不知他們在想什麼。已經整個放棄，不想拿回黨機器了嗎？ 還是想說由民進黨去罵就好，他們一邊納涼？」

請繼續往下閱讀...

顏擇雅表示，她雖然不是民進黨，卻敢保證，民進黨此時對鄭麗文是不會火力全開的。何必呢？民進黨根本巴不得2028是鄭麗文代表國民黨出來選。

顏擇雅分析，一直到2025大罷免，台灣政局都還是三腳督：綠藍白。但是到了國民黨主席選舉，就變四腳督了，因為藍營分裂為親美與親中兩派。民進黨一定巴不得四腳督態勢可以延續到2028，現怎麼會痛批鄭麗文呢？

顏擇雅指出，有人以為習近平送給鄭麗文的惠台十政策是為了對付賴清德。這是太不了解台灣政局了。那十政策不管有沒實現，對綠營板塊可說毫無影響。會受影響的主要是國民黨本土派。這是為何鄭麗文赴中前要去拜訪王金平，回台後第一個拜訪的也是王金平。第一個喔，鄭麗文對於國民黨本土派根本就勢在必得。如果鄭麗文把本土派挖走，盧秀燕還剩什麼？

顏擇雅直言，只要鄭麗文能爭取到本土派，韓國瑜一定也是靠向她的。有了韓與王支持，2028就是鄭麗文代表國民黨了。親美派將更進一步被邊緣化。到時鄭麗文在台灣內部一定是口口聲聲中華民國。但只堅持一中，捨棄一中各表，代之以一中不表或同表，不然就各表一中，中華民國還有未來嗎？

顏擇雅在文末也指出，當然鄭麗文可能贏不了賴清德。習近平會介意嗎？只要確定賴清德不可能台獨，他可能不介意喔。對習近平來說，搞掉國民黨親美派，或說讓國民黨與美國關係全面惡化，也算是很大成就了。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法