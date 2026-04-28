柯志恩第二波勞工政見 目標2030高雄平均年薪突破75萬

柯志恩第二波勞工政策 ，目標2030平均年薪75萬元。（記者王榮祥翻攝）

國民黨高雄市長參選人柯志恩發表第二波勞工政策，率先提出避暑防護方案，還喊出2030年平均年薪要衝刺到75萬元。

柯志恩指出，高雄夏天越來越長，烈日下揮汗如雨的營造夥伴與外勤人員，安全不該只靠運氣，而是市府的管理責任，高雄職災千人率自107年起長期位居六都前列，反映出目前的職安管理必須與時俱進。

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她率先提出「避暑防護方案」，主張推動早晚移班的彈性工作機制，協助戶外勞工避開正午最危險高溫時段，並提供營運補貼，引導企業在極端氣候下改善工作排程；柯志恩強調，強化職安不應只是罰鍰，更要透過管理落實預防，透過引進智慧科技、感測器與自動化監測，將工地管理從被動應災轉向主動防災，並建立產業風險分級與黑名單制度。

柯志恩更針對高雄薪資成長提出「高薪產業戰略」，強調未來高雄招商將不再只看投資規模，而是將「薪資水準」列為獲取市府資源必要條件；企業若欲取得市府補貼或相關誘因，必須讓勞工實質分享成長成果，讓經濟發展成為每個家庭都能感受到的收入提升。

她訂出明確目標，期望在2030年，高雄全年總薪資平均數由目前68.7萬元提升至75萬元，薪資中位數由54.2萬元提升至58萬元，透過技術轉型培訓與完整人才循環配套，落實真正的分配正義。

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