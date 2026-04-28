台糖80年被遺忘的名字 學界籲為白恐受難者辦理遲來的追思

1946年10月工礦建設協進會台灣考察團參觀製糖工廠，其中成員與搭乘考察團員的摩托車合影。（曾吉賢提供）

今年適逢台灣糖業公司成立80週年，台南藝術大學音像紀錄研究所所長曾吉賢發文指出，企業回顧歷史之際，不應只停留於慶祝，更應正視過往傷痕，呼籲台糖為白色恐怖時期「沈鎮南案」受難者辦理追思、論壇與出版計畫，並主動尋訪後人致意、留下口述歷史。

台糖表示，已計劃委託學者進行檔案調查，因數量龐大，同時要尊重家屬意願，預計於年底前會有初步資訊出爐，明年會完成全部的檔案普查工作。

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曾吉賢並提及已故程玉鳳教授，耗費10年心力梳理沈案脈絡，成功為受難者平反。他建議台糖在家屬同意下，整理其手稿並納入文資典藏系統，讓珍貴史料得以延續研究價值。

回顧戰後，台糖於1946年5月1日成立，由孫越崎主導接收台灣糖業資產，並任命沈鎮南推動復興，在短短數年間，沈鎮南完成糖廠修復、擴大產能、提升蔗農收益，甚至讓糖業出口接近百萬噸目標。然而在白色恐怖氛圍下，他卻因政治指控遭判刑，並於1951年遭槍決，成為時代悲劇。

此案牽連眾多台糖鐵道與營運菁英，共20人遭處死或判刑入獄，這些人曾參與建構全台糖業鐵路系統、車輛修復與運輸調度，使糖業鐵路成為台灣最大產業鐵道網絡之一。曾吉賢指出，相較於仍可見的鐵道遺構與觀光園區，這些關鍵人物卻在歷史中逐漸消失。

曾吉賢直言，企業邁入80年，理應提出具深度的歷史回顧與政策反思，而非僅以促銷、活動或象徵性展演帶過。台糖過去能為國際鐵道交流、文化活動投入資源，如今更應以同等規格對待白色恐怖受難者，透過紀念、策展與資料庫建置，補上歷史缺口。唯有正視人與歷史，企業文化與社會價值才得以真正建立。

台糖50年出版已是民國85年，沈鎮南照片第1次放入，但找不到肖像照，只能從過去團體照中尋找並剪裁付印。（曾吉賢提供）

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