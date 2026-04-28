軍購條例三度協商破局 卓榮泰籲朝野速過：3大拼圖缺一不可

行政院長卓榮泰表示，軍購特別預算如同三塊「拼圖」，缺一不可，盼國會儘速完成協商、通過軍購特別條例，避免受外在因素干擾或拖延，引發不必要揣測。（記者羅國嘉攝）

立法院長韓國瑜昨就「國防特別條例草案」第三度召開朝野黨團協商，因國民黨內部意見分歧，仍須待黨團大會討論通過，5月6日將第4度協商。對此，行政院長卓榮泰表示，軍購特別預算如同三塊「拼圖」，缺一不可，盼國會儘速完成協商、通過軍購特別條例，避免受外在因素干擾或拖延，引發不必要揣測。

卓榮泰今天上午赴立法院備詢前，媒體詢問卓國防特別條例草案三度破局，是否憂心再拖下去，川習會後，美方對台態度會改變，如果藍營提高至8000億，政院是否會把1.25兆調低，以及民眾黨主席黃國昌則稱綠營堅持1.25兆，不能有任何協商？

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對此，卓榮泰指出，還是要呼籲國會積極展開並完成各項協商，讓軍購特別條例能早一天通過、早一天完成，以減少外在因素影響，若因外在因素刻意拖延，恐對整體國防政策產生不當聯想，他認為不必要，希望國內朝野各政黨都能夠積極來因應。

卓榮泰表示，軍購特別預算如同三塊「拼圖」，缺一不可，也就是形成台灣之盾、引入高科技擊殺鏈，最重要地是國防相關產業的自主發展，「三顆好球才能夠遏制對方，缺一不可」。

卓榮泰強調，政院版是依國家需求、財政能力，與對方國個別的誠意，完成這樣的內容，國軍、國防部經深入研究、分析跟所需，希望美國在內的國家，能夠按照時程提供我國必要國防自主能力，及國防先進武器。

據了解，由於徐巧芯提出8000億元軍購版本，美方近期與徐聯繫，表達相關態度，徐因此在協商中直接提出將軍購金額從國民黨團原定的「3800億元+Ｎ」版本，調升至8000億元；不過國民黨團總召傅崐萁反對，認為8000億元是徐的個人意見，傅堅持原案，因朝野缺乏共識，韓國瑜宣布短暫休息，繼續開會後，韓便宣布因有黨團提出欲調整條文金額、項目，尚待黨團大會討論通過，宣布散會，下月六日召開第四度協商。

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