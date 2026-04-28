沈伯洋超車蔣萬安！聲量一度領先 粉專示警：藍營恐發動人設羞辱

立委沈伯洋盛傳可能代表民進黨挑戰台北市長寶座。（資料照）

立委沈伯洋近日以俐落短髮出席松山慈惠堂的母娘文化季儀式，掀起許多網友討論。對此，臉書粉專「聲量看政治」分析，沈伯洋的搜尋聲量在這2天暫時超越台北市長蔣萬安，代表成功引起正面的好奇與評價，同時提醒因為熱身賽表現不錯，來自泛藍的惡意、攻訐，持續高壓惡毒式的回防、人設羞辱需特別留意。

粉專「聲量看政治」發文指出，Google搜尋趨勢（Google Trends）顯示，沈伯洋的搜尋聲量在這2天有暫時超越台北市長蔣萬安，但綠營其實尚未正式宣布由沈代表民進黨角逐台北市長選舉，這股搜尋聲量潮只能說成功引起社會對他的好奇。

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但事實上，在YT影音的聲量上，無論是一般影片還是直播，沈伯洋的聲量還是落後蔣萬安不少。雖然也開始有衝刺了，但泛藍的聲量是大於泛綠的。此顯示這3天的選舉春訓或熱身賽，沈伯洋成功引起正面的好奇與評價，但泛藍的惡意、攻訐也因為意識到沈伯洋熱身賽表現不俗，持續高壓惡毒式的回防，持續地人設羞辱。

「聲量看政治」分析，接下來，包括沈伯洋在國會的表現，以及第二波的熱身賽，能否贏得持續性的好感、話題，聲量才能反應更多的支持。否則，在目前尚未正式提名的前提下，這些聲量至多只是反應台北市民或台灣人對沈的好感式好奇。等正式提名之後的聲量，才能反應藍綠聲量所轉換的支持者價值。但這一波沈伯洋的選舉春訓，至少有好的開始。

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