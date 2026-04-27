桃園啟動青年職涯發展計畫 打造一條龍支持服務平台

桃園市長張善政（中）感謝長期合作的學校，並頒贈感謝狀給40家在地企業。（記者李容萍攝）

桃園市政府青年事務局今（27）日在元智大學舉辦115年桃園青年職涯發展計畫啟動儀式，市長張善政蒞會指出，面對國際局勢與產業快速變遷，青年學子應把握在學期間積極累積實務經驗，及早探索自身興趣與能力，找到適合的發展方向，順利銜接職場並發揮所長。

張善政蒞會頒贈感謝狀給40家在地企業表示，市府持續整合高中職、大專院校與企業資源，打造涵蓋職涯課程、實習體驗、諮詢輔導及就業媒合的一條龍服務平台，協助學生媒合實習機會，提供更有系統的職涯發展支持，不僅串聯在地優質企業，也吸引國際企業參與，包括日本的西武集團都參與，提供職業訓練課程或是實習機會，學生也可以諮詢並進一步媒合就業，期盼青年學子能善用每一分鐘探索自己的性向，找到適合發展的方向，完善青年職涯發展環境。

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青年事務局長侯佳齡說，桃園具備深厚科技產業與製造業基礎，面對國際局勢及產業快速變遷，市府積極整合產官學資源，推動「從探索到就業」完整支持路徑，協助青年掌握產業趨勢、培養多元職能，並透過中央與地方、校園與企業攜手合作，共同打造青年職涯發展支持網絡，為桃園青年開啟更寬廣的發展新里程。

侯佳齡說明，本計畫今年將辦理40場職涯課程及30場職場體驗活動，並建置「求職應援 相約桃園」線上平台，提供職涯探索、職缺媒合及青創實習等多元服務，同時整合跨局處資源，強化青年支持體系。活動現場設置6大攤位區及交流媒合區，邀集聯邦銀行、西武王子大飯店國際株式會社、台灣橫浜八景島、華城電機、陽程科技、鉅祥企業及晶碩光學等多家企業進駐校園，協助在學青年直接對接職場需求。

此外，同步推出「#YOUNG桃下一步 提名桃企抽禮物」活動，提供iPad Air 11、AirPods Pro等多項好禮，鼓勵青年踴躍參與，將於5月22日公布中獎名單，活動詳情可至青年局官網及臉書粉絲專頁查詢。

青年洽詢交流媒合區企業攤位。（記者李容萍攝）

國際西武王子大飯店課長福田健太郎、林思怡分享企業短講。（記者李容萍攝）

桃園市長張善政（右3）和參與活動青年互動合照。（記者李容萍攝）

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